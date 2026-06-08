SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

50 LİRALIK GERİ ÇEKİLME VAR

Yaşanan gelişmelerden altının da etkilendiğini açıklayan Memiş, altın piyasaları hakkındaki beklentilerini şöyle ifade etti:

Burada iki tane güçlü destek seviyemiz var. 4180 dolar seviyesi, 4100 dolar seviyeleri. Bakalım buraya kadar bu fiyatları geri çekecekler mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilme gram altını da olumsuz yönde etkiliyor. Geçen hafta 6.500 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6.445 TL seviyesinde. Burada 50 lira civarında bir geri çekilme olduğunu, ons tarafta da yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.