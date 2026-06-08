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SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...
ABD İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri küresel piyasalarda görülmeye devam ediyor. Altın fiyatları artan belirsizlik ve ABD verilerden kaynaklanan FED faiz beklentileri ile düşüşe geçti. Altın yatırımcısı için düşüşler bir alım fırsatı mı? Finans Anaslisti İslam Memiş'ten kritik değerlendirmeler...
Giriş Tarihi: 08.06.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 12:05