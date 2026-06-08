Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

ABD İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri küresel piyasalarda görülmeye devam ediyor. Altın fiyatları artan belirsizlik ve ABD verilerden kaynaklanan FED faiz beklentileri ile düşüşe geçti. Altın yatırımcısı için düşüşler bir alım fırsatı mı? Finans Anaslisti İslam Memiş'ten kritik değerlendirmeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 12:05
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

Altın fiyatları, ABD iş gücü piyasası ve enflasyon oranlarında gözlenen veriler eşliğinde gerilemeye başladı. Yurt iç piyasalarda gram altın 6 bin 500 liranın altına gerilerken çeyrek altın kuyumcularda 10 bin 700 liradan satılıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarını değerlendirdi.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

FAİZ KARARLARI BELLİ OLACAK

A Haber ekranlarında küresel piyasalarla ilgili açıklamalarda bulunan islam Memiş, "Yüksek bir tansiyon var. Piyasalarda karışık devam ediyor. Bu hafta hem küresel piyasalar için hem yurtiçi piyasalar için oldukça önemli veri akışlarının önemli gelişmelerin olacağı bir hafta." İfadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Para piyasalarında özellikle enflasyon rakamlarının açıklanacağı, merkez bankalarının faiz kararlarının açıklayacağı bir hafta olacak. Çarşamba günü Japonya'da, yine çarşamba günü Çin'de enflasyon verileri açıklanacak. Yine çarşamba günü saat 15.30'da Amerika'da enflasyon ÜFE verisi açık, TÜFE verisi açıklanacak.

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SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası faiz artıracak mı? Piyasalar bu tarafa bakacak. Yine cuma günü Almanya'da TÜFE verisini takip edeceğiz. Hem enflasyon rakamlarının açıklandığı hem de merkez bankalarının rotasını belirlediği bir hafta olacak.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

PİYASALAR CUMA GÜNÜ NEDEN DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta Cuma günü tüm dünya piyasalarında yaşana gelişmeleri de değerlendiren Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

Yine gece geç saatlerde İsrail'in İran'a tekrar saldırdığı piyasalarda yine kargaşa yaşandı. Brent Petrolün varil fiyatı %4 %5 civarında yükselirken Brent petrolün varil fiyatı şu anda 100 dolar sınırının üzerinde. Petrol fiyatlarında bu kadar hızlı bir yükseliş yaşanınca altın ve gümüş fiyatları cuma günkü düşüş kapanışının tekrar devam ettirdiğini gözlemliyoruz.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

Cuma günü neden değer kaybetmişti piyasalar? Çünkü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi vardı. Beklenenden oldukça yüksek geldi. Bu da piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed tekrar faiz artıracak beklentisini doğurduğu için petrol tarafında da altın tarafında, gümüş tarafında, euro ve borsalarda çekildik.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

Çünkü nakit para piyasalarına girdi. Para piyasasına giren bir nakit akışı gördük cuma günü. Bugün de jeopolitik gerilimle tekrar altın ve gümüş fiyatlarının eridiğini yani değer kaybettiğini gözlemliyoruz.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

50 LİRALIK GERİ ÇEKİLME VAR

Yaşanan gelişmelerden altının da etkilendiğini açıklayan Memiş, altın piyasaları hakkındaki beklentilerini şöyle ifade etti:

Burada iki tane güçlü destek seviyemiz var. 4180 dolar seviyesi, 4100 dolar seviyeleri. Bakalım buraya kadar bu fiyatları geri çekecekler mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilme gram altını da olumsuz yönde etkiliyor. Geçen hafta 6.500 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6.445 TL seviyesinde. Burada 50 lira civarında bir geri çekilme olduğunu, ons tarafta da yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.

SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden kaçan asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar...

GÜMÜŞ YATIRIMCILARA FIRSAT SUNUYOR

Gümüş de altına kıyasen değer kaybetti. Özellikle altın gümüş rasyosu 63 seviyesine kadar yükselince gümüşün ons fiyatı 67 dolar, gram tarafta da 100 lira seviyesinin altına sarkmalar var. 99 lira seviyesinde gümüşün altına kıyasla daha çok negatif ayrıştığını ama beraberinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de bir fırsat verdiğini gözlemliyoruz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İSLAM MEMİŞ #ALTIN #GÜMÜŞ #GRAM ALTIN