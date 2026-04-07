Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ve İran tarafından kabul edilmeyen ateşkesin etkileri piyasalarda görülmeye devam ediyor. Ons altın, art arda iki seanslık kaybın ardından 4 bin 650 dolar bandına geldi. Gümüş ise yeni güne istikrar kazanarak başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden gram altın da etkilendi. 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 08:51
SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları salı gününe hafta başındaki kayıplarının ardından toparlanarak başladı. İran ve ABD arasındaki sert restleşmeler petrol fiyatlarının ani değişimlerle altın da yönünü kaybetti. Gram altın ne kadar oldu? İşte altın piyasalarındaki son gelişmeler….

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Ons altın iki seanslık geri çekilmenin ardından salı günü 4 bin 650 dolar bandına kadar geldi. Trump'ın geçtiğimiz gün salı günü Doğu Saatiyle 20:00'ye kadar şeklindeki paylaşımı dikkat çekti. Trump'ın taleplerinin karşılanmaması halinde İran'ın sivil altyapısının hedef alacağı tehdidinde bulunuldu.

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Trump, savaşın devam etmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Trump'ın İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırabileceğine yönelik tehditlerini sürdürdü. Bu durum, ABD ve İran'ın arabulucular aracılığıyla ateşkes anlaşmasına daha da yaklaştığına dair haberleri boşa çıkardı.

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Süren gerilimlerle beraber merkez bankalarının enflasyon korkuları ile faiz artırabileceğini ortaya koyuyor. Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık %12 değer kaybetti.

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

GÜMÜŞ 73 DOLARDA

Öte yandan Gümüş, art arda iki seanslık düşüşün ardından Salı günü ons başına 73 dolar civarında istikrar kazandı. Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana %20'den fazla değer kaybetti. Gram gümüş ise 101 lira seviyelerinde hareket ediyor.

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.666,19
SATIŞ: 6.667,11

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.082,00
SATIŞ: 11.443,00

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.201,48
SATIŞ: 44.079,71

SON DAKİKA! Altında denge arayışı: 7 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.318,00
SATIŞ: 45.358,00