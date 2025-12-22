Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Altında ve gümüşte rekor üzerine rekor: 1979'dan beri ilk kez

Altın fiyatları, pazartesi günü ilk kez ons başına 4.400 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kıran gümüş ise yüzde 3'ten fazla yükselerek 69 dolar bandına oturdu. Değerli metallerdeki ralliyi FED faiz kararları ve küresel riskler destekledi. Gram altın kaç TL oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor? İşte tüm detaylar….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:07
Altın fiyatları yeni yıla az bir zaman kala 2025'i ralli ile kapatmaya hazırlanıyor. Aynı şekilde arz sıkıntıları ile desteklenen gümüş fiyatları da rekor seviyeleri test etti. Jeopolitik risklerin artması değerli metalleri destekliyor. İşte altın fiyatları ve gümüş fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI TARİHİ REKORUNU KIRDI

Altın, pazartesi günü piyasaların açılmasından sonra ilk kez ons başına 4.400 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalarda risk priminin artması ABD faiz indirimleri beklentileri altın fiyatlarını destekledi. Piyasalar Federal Rezerv'in gelecek yıl iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Buna gerekçe olarak ise enflasyonun düşüşe geçtiği ve işgücü piyasasının zayıfladığı gösteriliyor.

Sarı metal fiyatlarının seyri için Fed'in politika görünümüne dair yeni ipuçları sağlayabilecek olan bu hafta açıklanacak 3. çeyrek GSYİH verileri takip edilecek. ABD'nin Venezuela petrol tankerlerine el koyması ve petrol fiyatlarından yaşanan yukarı yönlü hareketler de yakından takip ediliyor. Ukrayna Akdeniz'de ilk kez bir Rus tankerine saldırdı.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana kaydettiği yüzde 60'lık değer kazancı ile 1979'dan bu yana en iyi performansının göstermeye hazırlanıyor. Bu yükseliş, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de destekleniyor.

Öte yandan küresel ekonomiye yön veren önemli bankalardan peş peşe altın fiyatlarına ilişkin tahminler geldi.
  • Dünya Altın Konseyi: 5.300 dolar
  • Wells Fargo: 4.700 dolar
  • Deutsche Bank: 4.450 dolar
  • Bank of America: 5.000 dolar
  • Goldman Sachs: 4.900 dolar
  • Morgan Stanley: 4.500 dolar
  • UBS: 4.500 dolar
  • JPMorgan: 5.000 dolar
  • Societe Generale (Fransa): 5.000 dolar
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.077,75
Satış: 6.078,52

Çeyrek altın

Alış: 9.790,00
Satış: 10.013,00

Cumhuriyet altını

Alış: 39.150,00
Satış: 39.856,00

Tam altın

Alış: 38.577,53
Satış: 39.338,11

GÜMÜŞ FİYATLARI DA REKOR KIRDI

Ons gümüş, yüzde 3 değer kazanarak 69 doların üzerine kadar çıktı. Rekor seviyeleri Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik gerilimler destekledi. FED'in gelecek yıl gevşeyeceğine dair beklentiler de fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Jeopolitik risklerin artması gümüşün güvenli varlık rolünü güçlendirdi.

Sanayi tarafında ise, güneş enerjisi, elektrikli araç ve veri merkezi sektörlerindeki büyüme ile desteklenen talep güçlü kalmaya devam ediyor. Bu da gümüşe olan talebi destekliyor. Değerli metal, 2025 yılında yaklaşık %140'lık etkileyici bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor. Gram gümüş ise pazartesi günü 95,02 lira seviyelerine kadar yükseldi.