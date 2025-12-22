SON DAKİKA! Altında ve gümüşte rekor üzerine rekor: 1979'dan beri ilk kez
Altın fiyatları, pazartesi günü ilk kez ons başına 4.400 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kıran gümüş ise yüzde 3'ten fazla yükselerek 69 dolar bandına oturdu. Değerli metallerdeki ralliyi FED faiz kararları ve küresel riskler destekledi. Gram altın kaç TL oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor? İşte tüm detaylar….
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:07