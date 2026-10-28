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SON DAKİKA! Annelere müjde: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
SON DAKİKA! Annelere müjde: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekim ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:26