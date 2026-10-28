SON DAKİKA! Annelere müjde: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 828 bin 730 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 596 bin 986'sının ailelerin birinci çocuğu, 434 bin 704'ünün ikinci çocuğu, 394 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti.