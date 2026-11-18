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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Sene başından önce hayata geçireceğiz
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Sene başından önce hayata geçireceğiz
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerle ilgili irademizi ortaya koyduk. Bir önceki Kabine Toplantımızda irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın çerçevesini kamuoyu ile paylaştılar. Emeklilere iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 13:44