Yıl sonu için yapılan enflasyon hesaplamalarına göre, emekliler için %10 gibi bir zam beklentisi oluştu. Uzmanların hesaplamaları dikkate alındığında SSK ve Bağkur emeklisi için %10 seviyelerinde yapılacak bir artış söz konusu olabilir. SSK ve Bağkur için en düşük emekli aylığı olan 23.552 TL, %10 artış gerçekleşmesi halinde 25.907 TL'ye çıkacak.