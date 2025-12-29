Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Emekli zammı için 3'lü zam senaryosu! 2026 SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Emekli zammı için 3'lü zam senaryosu! 2026 SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 5 Ocak 2026 tarihinde SSK ve Bağkur emeklileri için belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük emekli maaşı da değişecek. Emekliye zam maratonunda hangi rakamlar ön plana çıkıyor? Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan tahminlere göre 4A,4B emeklilerinin alacağı zam yeniden hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yüzde 31'lik orana dikkat çekti. İşte emekli zammında son durum…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:16
Emekli zammı için yapılacak artış milyonlarca SSK'lı ve Bağkur'lunun 2026 yılında cebine girecek maaş zammına etki edecek. Emekli maaşı hesabında enflasyon rakamları etkili olacak. 5 Ocak 2026 tarihinde emekliye zam süreci 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle son bulacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yüzde kaç zam alacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK VERİ BELLİ OLDU

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak netleşti. Piyasalar aralık ayında yüzde 1,16'lik aylık enflasyon bekliyor.

EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON ORANLARINA BAĞLI

Emekli zammına ilişkin rakamların belli olması büyük oranda enflasyondaki gelişmelere bağlı. Bu doğrultuda;

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılsonu için yüzde 31'lik enflasyon oranına dikkat çekti.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yıl sonu enflasyonu için yüzde 30'u işaret etti.
  • Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık enflasyon tahminini yüzde 1.16 olarak açıkladı.

Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıl sonunda enflasyonun yüzde 31.25 olarak gelmesi bekleniyor. Bu da SSK,Bağkur emeklileri için yüzde 12.49 zam oranına işaret ediyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

SSK, Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,57 zam aldı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yansıtılacak zam şimdiden yüzde 11,21 oldu. Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkıyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nden yer alan tahminlere göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1.08 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyonun görülmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Enflasyonun yüzde 30 gelmesi halinde emekli zammı 6 aylık enflasyona göre 11,42 olacak.

6 PUANLIK FARK KAPANACAK MI?
Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.
