SON DAKİKA: Emekli zammı için 3’lü zam senaryosu! 2026 SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nden yer alan tahminlere göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1.08 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyonun görülmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Enflasyonun yüzde 30 gelmesi halinde emekli zammı 6 aylık enflasyona göre 11,42 olacak.