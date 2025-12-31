SON DAKİKA! Emeklilik dilekçesi için son gün: %3’lük farka dikkat! SGK’dan uyarı geldi

Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'in maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu durumdaki kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.