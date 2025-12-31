SON DAKİKA! Emeklilik dilekçesi için son gün: %3'lük farka dikkat! SGK'dan uyarı geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliliği gelen çalışanlara emeklilik dilekçesini 2025'te mi 2026'da mı verilmesi konusunda avantaj ve dezavantajları içeren yol haritasını çizdi. SGK emeklilik dilekçesi için "Tarih seçimini dikkatli yapın" uyarısında bulundu. Emeklilik dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde yüzde 3'ün üzerinde olacak. Dilekçeler ne zaman verilmeli? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:49