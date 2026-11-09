SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Ama Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in iki gün önce yapmış olduğu açıklamayla aslında seyyanen ödemelerin ödenen prim gün şartına ve biraz da yaşa bağlı olarak kişiden kişiye değişeceğine ilişkin bir gösterge aldık. Yani aslında seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 ile 15.000 TL arasında yapılması, hatta belki de 5.000 liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.