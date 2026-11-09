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SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı
SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce duyurduğu emekliler için yapılacak düzenlemenin detayları merak ediliyor. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi enflasyon zammı ile beraber yeni düzenleme için bekleyişe girdi. Refah payı ve seyyanen zam masada… SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayarak "Seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 bin ile 15 bin TL arasında yapılması, hatta belki de 5 bin TL liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir" dedi.
Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:03