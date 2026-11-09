Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce duyurduğu emekliler için yapılacak düzenlemenin detayları merak ediliyor. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi enflasyon zammı ile beraber yeni düzenleme için bekleyişe girdi. Refah payı ve seyyanen zam masada… SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayarak "Seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 bin ile 15 bin TL arasında yapılması, hatta belki de 5 bin TL liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir" dedi.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:03
SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Emekliye seyyanen zam ve refah payı düzenlemesi SSK, Bağkur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Şu ana kadar emeklilerin enflasyon oranlarından alacağı zam oranı yüzde 8,29 oldu. Geriye sadece 2 veri kalırken emeklilere enflasyon zammı haricinde yapılacak düzenlemelerle ilgili SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı kritik açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Seyyanen zammın 10.000 liraya ya da 15.000 liraya yapılması ihtimali üzerine açıklamalarda bulunan Kumdakçı, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu masasında epeydir bu konular gündemde ve ana başlıklarımız seyyanen zam ve refah payı verilmesi ile ilgili konu başlıkları değerlendiriliyor.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emekli zammında formüller neler? SGK Uzmanı Serkan Kundakçı anlattı | Video

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Ama Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in iki gün önce yapmış olduğu açıklamayla aslında seyyanen ödemelerin ödenen prim gün şartına ve biraz da yaşa bağlı olarak kişiden kişiye değişeceğine ilişkin bir gösterge aldık. Yani aslında seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 ile 15.000 TL arasında yapılması, hatta belki de 5.000 liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

EN DÜŞÜK AYLIK 30 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Açıklamalarına devam eden Kumdakçı, "Bunun oransal anlamda, yani ek katkı payının refah payına eklenerek %10 ila %20 (belki %5 ile %20) arasında verilmesi de gündeme gelebilecek. Bu şekilde değerlendirdiğimizde halihazırda 23.552 lira olan emekli maaşının 30.000 TL hatta biraz daha üzerine çıkması gündeme gelebilir" dedi.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Emeklinin halihazırda %8,28'lik maaş artışını garantilenmiş durumda olduğunu hatırlatan Kumdakçı, "Kasım ve Aralık enflasyon farkıyla %10 civarına ulaşmasıyla 23.550 liralık maaş 25.907 lira olacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

PRİM GÜNLERİ DE ETKİLİ OLACAK

Kumdakçı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

3600 günden emekli olan bir emeklimiz 5.000 TL alırken, 5000 günden emekli olan 10.000 TL, 7200 günden emekli olan ise 15.000 TL civarında bir seyyanen zam alabilir.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Sadece 10.000 TL seyyanen zam üzerinden yapılan hesaplamada dahi taban aylık 35.000 TL seviyesine çıkıyor. Refah payı ödemesinde ise 65 yaş üzerindekilere daha fazla, 65 yaş altındakilere daha az oransal katkı verilmesi gibi yaşa bağlı hesaplamalar masadaki formüller arasında yer alıyor.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Yani daha çok çalışana, daha çok prim ödeyene ve hazineye daha çok prim aktarana seyyanen zamdan daha fazla bir pay. Yaş olarak biraz daha yüksek yaşlarda emekli olanların şu anda halihazırda refah payı üzerinden daha yüksek oransal bir pay, yani ek katkı payı almasının gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

YAŞ ÖN PLANA ÇIKACAK

Seyyanen zammın yüzde 35'e çıkması halinde bu orana refah payı eklendiğinde bu oran yüzde 40 yaklaşıyor. Gerçekleşen bu durumu Kumdakçı şu sözlerle anlattı:

Mesela orada da ilave 35.000 TL, burada da emeklinin yaşı ön plana çıkacak. 50-55 yaşlarında emekli olan bir kişi refah payından %2-%5 pay alırken, 65 yaş üzerindeki emekli olan bir kişi refah payından %11 pay alacak.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

O zaman da maaş 37-38'lere doğru yaklaşabilir. Ama tabii ki dediğim gibi ikisinin beraber aynı anda emekliye verilmesi durumunda bu formül uygulanacak. Ama yaş farkının da orada sadece emekli olarak düşünmemek lazım; emekli dul ve yetim maaşı alanlar var.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Dul ve yetimlerin de emekli maaşlarında yaşın kime göre hesap edileceği yani vefat edene göre mi yoksa maaşı alana göre mi hesaplanacağı ayrımının da dikkate alınarak açıklanmasını hep beraber bekliyor olacağız.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

EMEKLİLER 2027'DE CİDDİ ANLAMDA DESTEKLENDİ

Vatandaşlık maaşı hakkında da açıklamalarda bulunan Kumdakçı, şunları kaydetti:

Emeklilere vatandaşlık maaşı adı altında verilen bu gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında bir kira ve sosyal yardım yapılması da gündemde aslında bu paketin içerisinde.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Hem refah payı hem seyyanen zam hem de sosyal yardım bölgesel anlamda ailelerin gelir toplamına göre verilebilecek. O yüzden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da aslında bu çalışmanın içerisinde.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Gördüğümüz zaman hem refah payı hem seyyanen zam hem de sosyal yardımlarla emeklilerin 2027 yılında ciddi anlamda desteklendiği bir yıl olarak karşımıza çıktığını şimdiden söyleyebiliriz.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Emekliler açısından da baktığımızda enflasyonun altında maaşların bir miktar ezildiği de aslında bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Emeklilerin satın alma gücünün korunması, yani ailenin birliğini ve bütünlüğünü sağlayarak hayatını belli bir asgari düzeyde devam ettirebilmesi adına çok önemli bir düzenleme.

SON DAKİKA | Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü: Taban aylıkta 35 bin TL senaryosu! Uzman isim tüm detayları açıkladı

Emeklilerin de gözü kulağının burada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda halihazırda 18 milyon emeklimiz var. Tam rakam da 17.128.000 emekli şu anda bu haberi bekliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #BAĞKUR #SSK #SGK