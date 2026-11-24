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SON DAKİKA! Emekliye 35 bin TL promosyon: Bankalar kesenin ağzını açtı, sadece 6 gün kaldı! İşte detaylar...
SON DAKİKA! Emekliye 35 bin TL promosyon: Bankalar kesenin ağzını açtı, sadece 6 gün kaldı! İşte detaylar...
Emekli promosyonu kasım kampanyaları için sadece 6 gün kaldı. Emekli maaşı düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını korurken SSK, Bağkur emeklileri banka promosyon kampanyalarını takip ediyor. Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklinin Ocak 2027'de alacağın zam oranı belli olacak. Maaşlara yapılan zamla beraber promosyon ödemeleri de değişecek. Kasım ayı emekli banka promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Bazı bankalarda ödemeler 35 bin liraya kadar yükseliyor.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 11:54