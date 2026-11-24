ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Üç yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlanıyor. İlk kez emekli olan ya da maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Ayrıca belirli alışverişlerde aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanımı sunulurken, mevcut emekli müşterilere de 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avans desteği veriliyor. Ek avantajlar ilgili kampanya ve başvuru şartlarına tabi tutuluyor.