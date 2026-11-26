İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Türkiye'de emekli olmak isteyenlerin sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi, prim gün sayısı ve kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsü gibi durumları emeklilik tarihini direkt olarak etkiliyor. Mevcut sistemde emeklilik için aranan prim gün sayıları 3 bin 600 günden başlayarak 4 bin 500, 5 bin 400, 5 bin 975, 7 bin, 7 bin 200 ve 9 bin güne kadar uzanıyor.