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SON DAKİKA: Emekliye kademeli refah payı senaryosu: 3.600, 4.500, 5.400, 7.000, 9.000 prim günü olanlar dikkat! İşte ek zam tablosu...
SON DAKİKA: Emekliye kademeli refah payı senaryosu: 3.600, 4.500, 5.400, 7.000, 9.000 prim günü olanlar dikkat! İşte ek zam tablosu...
Emekli zammı için yapılacak düzenlemeler milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. Düzenleme kapsamında en çok üzerinde durulan konular yaş şartının ve prim gün sayısının daha adaletli şekilde yeniden gözden geçirilmesi. Türkiye'de emekli olmak için belli bir gün şartı ve prim gün sayısının tamamlanması gerekiyor. Gelecek dönem için toplam enflasyona ek olarak refah payı ve seyyanen zam gibi seçeneklerin masada olduğu ifade ediliyor. Yeni düzenlemeye dair pek çok farklı senaryo ve tahmin gündeme geldi. Özellikle prim günlerine göre kademeli refah payı sık sık tartışılıyor. Peki, farklı prim günlerine sahip emekliler yeni düzenlemeden nasıl yararlanacak? 1999 öncesi ve sonrası için nasıl bir yol izlenecek? Emekli olmak için 3.600, 4.500, 5.400, 7.000, 9.000 gibi farklı kademelere ne kadar refah payı verilecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.11.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 11:22