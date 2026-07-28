SON DAKİKA | Emekliye promosyon zammı: Artan maaşlarla birlikte rekabet hızlandı! İşte bankalar ve ödeme tutarları...

3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ

Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.