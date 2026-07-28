Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA | Emekliye promosyon zammı: Artan maaşlarla birlikte rekabet hızlandı! İşte bankalar ve ödeme tutarları...
SON DAKİKA | Emekliye promosyon zammı: Artan maaşlarla birlikte rekabet hızlandı! İşte bankalar ve ödeme tutarları...
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76'lık zammın ardından bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalar ve avantajlarla toplam promosyon tutarları 35 bin TL'ye kadar yükselirken, emekliler için en yüksek ödemeyi sunan bankalar da belli oldu. İşte bankalar ve güncel ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:17