SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

ÇOK SERT HAREKETLER BEKLEMİYORUM

Ergezen açıklamalarına şöyle devam etti:

Açıkçası ben çok sert geri çekilmeler beklemiyorum, piyasada çok fazla dalgalanma beklemiyorum. Bir miktar daha bugün iyimser bir fiyatlama var altın taraflı. Altın tarafında eğer olumsuz bir şahin bir açıklama gelirse belki bir miktar daha 4.000 doların altına doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu da gram altın tarafında 6200 - 6400 bandı belki tekrar bir denenebilir ama onun haricinde çok böyle hareketli veya çok sert satışların olacağı bir piyasa beklemiyorum.