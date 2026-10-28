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SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da faiz kararını açıklayacak. İran ile çatışma halinde olan ve kamu borcu 40 trilyon dolara dayanan ABD'nin alacağı faiz kararı sadece ülke içinde değil, tüm piyasalarda merakla bekleniyor. Faiz kararının yanında FED Başkanı Kevin Warsh'ın sözlü yönlendirmeleri de etkili olacak. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle sürekli hareketli bir grafik çizen altın ve petrol piyasalarında neler olacak? Stratejist Zafer Ergezen A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 16:18
SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

ABD Merkez Bankası (FED) kararı tüm piyasalar tarafından merakla bekleniyor. FED faiz artışına gidecek mi ya da bu kez pas mı geçmeyi tercih edecek? Alınacak karar altın ve petrol piyasalarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ergezen, ABD'de enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğini bunun faiz artış ihtimallerini artırdığını hatırlatarak şunları kaydetti:

Özellikle istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmış olması Fed'in bu toplantıda pas geçeceği ihtimalinin daha yüksek olmasına yol açıyor. O yüzden de bugünkü kararda aslında Fed'in faizleri sabit bırakması olasılığı oldukça yüksek. En azından tahminler bunu gösteriyor.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

GELECEK TOPLANTIDA ARTIŞLAR OLABİLİR

Fakat bundan sonraki toplantıda faiz artırım ihtimallerini tam tersi daha yüksek gözükmekte. Yani bu ay pas geçip bir sonraki toplantıda faiz arttıracağı ihtimalleri şu anda fiyatlanmakta piyasada. Tabii burada Fed'in faiz kararından ziyade gelecek açıklamalar çok daha önemli.

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SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

WARSH'IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Ergezen FED Başkanının açıklamalarının piyasalar açısından önemli olduğunu vurgulayarak "Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar özellikle enflasyon vurgusu olacak mı, bundan sonraki faiz politikaları nasıl olacak sorusuna piyasa cevap arayacak. Onu hep beraber takip ediyor olacağız. Ama büyük bir ihtimalle bugünkü gelecek kararda faizin sabit bırakılacağı beklentisi en azından piyasada şu an hakim" dedi.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

Ergezen, Fed Başkanı Kevin Warsh'un piyasaları çok fazla yönlendirmeyi tercih etmeyen açıklamalar yaptığını ifade etti. Ergezen, Warsh'ın açıklamalarında enflasyon vurgusu yapılması halinde altın ve gümüş gibi varlıklarda bir miktar geri çekilmeler görebileceğini söyledi.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

ÇOK SERT HAREKETLER BEKLEMİYORUM

Ergezen açıklamalarına şöyle devam etti:

Açıkçası ben çok sert geri çekilmeler beklemiyorum, piyasada çok fazla dalgalanma beklemiyorum. Bir miktar daha bugün iyimser bir fiyatlama var altın taraflı. Altın tarafında eğer olumsuz bir şahin bir açıklama gelirse belki bir miktar daha 4.000 doların altına doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu da gram altın tarafında 6200 - 6400 bandı belki tekrar bir denenebilir ama onun haricinde çok böyle hareketli veya çok sert satışların olacağı bir piyasa beklemiyorum.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

Tam tersi iyimser açıklamalar gelirse de bir miktar gene toparlanma görebiliriz piyasada. Ama daha çok beklenti, daha yatay bir piyasa. Sınırlı geri çekilmeler veya sınırlı yükselişler olabilir ama bir miktar daha en azından petrol fiyatları geri çekilinceye kadar burada bu seviyelerde sınırlı hareketler görme ihtimalimiz yüksek.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

PETROLDE HIZLI GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

Petrol piyasalarına yönelik açıklamalarda da bulunan Ergezen "Tabii ki savaş sonlanırsa, özellikle Kasım seçimlerinden sonra piyasada bir beklenti var. İki tane farklı beklenti olduğunu söyleyebiliriz.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

Gene bir miktar belki çatışmalar olabilir ama genel eğilim yılbaşından önce bir anlaşma olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. En azından genel eğilim böyle. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse petrol fiyatlarında ben çok hızlı bir geri çekilme olmasını bekliyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

Ergezen açıklamalarına şöyle devam etti:

GÜMÜŞ TARAFINA OLUMLU YANSIR

Bu gerçekleşirse de hem enflasyon beklentilerinde hem de faiz beklentilerinde hızlı bir aşağıya geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Bu da altın ve gümüş gibi ki özellikle gümüş tarafına çok daha olumlu yansıyacaktır. Altında ons tarafında yeniden 4400 seviyelerinin üzerini görebiliriz, 4800'lere doğru hareketler olabilir. Gümüşte keza yeniden 70 dolar seviyelerine doğru hareket görebiliriz.

SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması

ALTIN 7 BİN TL'LER ÜZERİNDE HAREKET EDEBİLİR

Gram altın tarafında da yeniden 7.000'lerin üzerinde bir hareket görme ihtimalimiz oldukça yüksek olacaktır. Bunun sadece altın veya gümüş gibi değil, genel olarak varlık fiyatlarında toparlanmayı görürüz ama özellikle gelişmekte olan ülkeler ve borsalar tarafında yeniden bir miktar talebin arttığını görürüz. Özellikle Türkiye'de Borsa İstanbul tarafında son dönemdeki geri çekilmeleri de dikkate alırsak burada Borsa İstanbul tarafında ve Türkiye'de tahvil tarafında yeniden en azından yabancı ilgisi artabilir. Bunu da görme ihtimalimiz yüksek diyebilirim.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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