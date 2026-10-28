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SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması
SON DAKİKA! FED faiz kararı bugün belli oluyor: Altın ve petrol nasıl etkilenecek? Uzman isimden gram altın açıklaması
ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da faiz kararını açıklayacak. İran ile çatışma halinde olan ve kamu borcu 40 trilyon dolara dayanan ABD'nin alacağı faiz kararı sadece ülke içinde değil, tüm piyasalarda merakla bekleniyor. Faiz kararının yanında FED Başkanı Kevin Warsh'ın sözlü yönlendirmeleri de etkili olacak. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle sürekli hareketli bir grafik çizen altın ve petrol piyasalarında neler olacak? Stratejist Zafer Ergezen A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 16:18