SON DAKİKA! Gram altın ve gümüş rallisinde mola! İşte 16 Ocak atın fiyatlarında son durum

Son dakika haberi... Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş rallide hız kesti. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tahminlerden düşük gelmesi ile FED beklentilerinin gerilemesi ve Başkan Trump'ın İran konusundaki yaklaşımını yumuşatmasının ardından değerli metaller denge arayışına girdi. Ons altın 4.600 doların altına sarkarken, ons gümüş ise 93.65 dolarlık tarihi zirvesinde 3 dolar geriye düştü. Gram altın buna rağmen haftayı yüzde 3.82 civarında primle tamamlamaya hazırlanıyor. Gram gümüş ise haftalık yüzde 16.45 prim hazırlığında. Peki gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu? İşte 16 Ocak altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 09:04
Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları ralliye ara verdi. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tahminlerden düşük gelmesi ile FED beklentilerinin gerilemesi ve Başkan Trump'ın İran konusundaki yaklaşımını yumuşatmasının ardından değerli metaller denge arayışına başladı.

Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 16 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

METALLER RALLİYE ARA VERDİ

ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesiyle, Trump'ın Powell'a yönelik sert sözleri ve İran'a yönelik tehditlerinin ardından 4643 doları gören ons altın ve 93 doları aşan ons gümüş yükselişine ara verdi.

Haftanın son işlem gününde 4.600 doların altına sarkan ons altın 4.591 dolardan güne başladı. Anlık olarak ise 4.600 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Ons gümüş ise 90.81 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş de hız kesti. 6446.361 TL ile tarihi seviyelere yükselen gram altın güne 6.400 TL seviyesinden başladı.

Çeyrek altın, 10.467 TL, yarım altın 20,935 TL, cumhuriyet altını ise 43.469 TL'den işlem görüyor.

130 TL'yi gören gram gümüş ise 126.5817 TL'den fiyatlanıyor.

HAFTALIK PRİMDE REKOR GELİYOR

Değerli metaller rallide hız kesse de haftalık primde dikkat çeken yükseliş geliyor. Haftalık olarak ons altın yüzde 3.35, ons gümüş yüzde 16, gram altın 3.82, gram gümüş ise yüzde 16.45 prime doğru ilerliyor.

KUYUMCULARDA ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR SEVİYEYE YAKIN

Kapalıçarşı piyasasında en yüksek 6.549 TL'yi gören gram altın 6.525 TL, 136,98 TL'yi gören gram gümüş ise 133,7 TL ile rekor seviyeye yakın seyrediyor.

16 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Altın: 6.397,63 TL (Alış) — 6.398,42 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 10.547,00 TL (Alış) — 10.641,00 TL (Satış)

Yarım Altın: 21.093,00 TL (Alış) — 21.283,00 TL (Satış)

Tam Altın: 41.387,67 TL (Alış) — 42.211,52 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 40.784,83 TL (Alış) — 41.554,89 TL (Satış)

Ata Altın: 42.681,03 TL (Alış) — 43.765,31 TL (Satış)

22 Ayar Bilezik (Gram): 5.893,62 TL (Alış) — 6.127,74 TL (Satış)

18 Ayar Altın (Gram): 4.714,94 TL (Alış) — 4.726,14 TL (Satış)

14 Ayar Altın (Gram): 3.549,07 TL (Alış) — 4.706,33 TL (Satış)