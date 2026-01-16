SON DAKİKA! Gram altın ve gümüş rallisinde mola! İşte 16 Ocak atın fiyatlarında son durum
Son dakika haberi... Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş rallide hız kesti. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tahminlerden düşük gelmesi ile FED beklentilerinin gerilemesi ve Başkan Trump'ın İran konusundaki yaklaşımını yumuşatmasının ardından değerli metaller denge arayışına girdi. Ons altın 4.600 doların altına sarkarken, ons gümüş ise 93.65 dolarlık tarihi zirvesinde 3 dolar geriye düştü. Gram altın buna rağmen haftayı yüzde 3.82 civarında primle tamamlamaya hazırlanıyor. Gram gümüş ise haftalık yüzde 16.45 prim hazırlığında. Peki gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu? İşte 16 Ocak altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 09:04