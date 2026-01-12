Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA: İslam Memiş altın ve gümüş yorumu: Gram altın, çeyrek altın, gram gümüş, tam altın kaç lira oldu?
SON DAKİKA: İslam Memiş altın ve gümüş yorumu: Gram altın, çeyrek altın, gram gümüş, tam altın kaç lira oldu?
Altın fiyatları ve gümüş fiyatları FED Başkanı Jerome Powell hakkındaki gelişmeler sonrası yeniden rekor seviyelere yükseldiler. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de değerli metallerin fiyatlarında yukarı yönlü itici bir güç oldu. Ons altın yüzde 1 değer kazanırken gümüş yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Gram altın, tam altın, gram gümüş, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:14