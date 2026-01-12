Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: İslam Memiş altın ve gümüş yorumu: Gram altın, çeyrek altın, gram gümüş, tam altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları ve gümüş fiyatları FED Başkanı Jerome Powell hakkındaki gelişmeler sonrası yeniden rekor seviyelere yükseldiler. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de değerli metallerin fiyatlarında yukarı yönlü itici bir güç oldu. Ons altın yüzde 1 değer kazanırken gümüş yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Gram altın, tam altın, gram gümüş, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:14
Altın ve gümüş gibi değerli metaller uluslararası piyasalarda yükselen risklerle beraber yurt içi piyasalarda rekor seviyeleri gördüler. Gram altın, tam altın, gram gümüş, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş için beklentilerini açıkladı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yüzde 1'den fazla değer kazanarak ons 4 bin 590 dolar seviyelerini test etti. FED'in bağımsızlığına ilişkin endişeler, artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırmasıyla değer metaller değer kazandı. FED Başkanı Powell'in cezai suçlamalarla tehdit edildiğini ve bu hamleyi Trump'ın Fed'e faiz indirimi için yaptığı baskının bir parçası olduğunu ifade etmesi altında fiyatların yükselmesine yol açtı.

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin tahmin edilenden daha yavaş olduğunu göstermesinin ardından, faiz indirim beklentileri arttı. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimi bekliyor.

GÜMÜŞ YÜZDE 5 YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik riskler, güvenli liman gümüşün yüzde 5 değer kazanmasını sağladı. Gram gümüş ise 116,31 liradan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ VE ALTIN YORUMU

A Haber ekranlarından altın ve gümüş fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Altın gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükselişlerle başladı. Altın fiyatlarına gümüş fiyatlarında yeni rekorlar görüyoruz" dedi.

"Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4 bin 500 dolar seviyesinde. Yine 4 bin 600 dolar seviyelerini geçebilir. Yılın yarsında beklediğimiz 4 bin 880 dolar seviyesi yine hedef konumunda" ifadelerini kullanan Memiş, "Gram altın tarafında yeni rekor denemeleri gördük. Yurt içi piyasalarda gram altın 6 bin 450 lira seviyelerinde gram altında ons altından aldığı destekle yeni bir rekor tazelemiş oldu" açıklamasında bulundu.

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Özellikle altın gümüş rasyosundaki gerileme ile birlikte 54 seviyesine kadar geri çekildi. Gümüş altına kıyasla daha sert bir şekilde yükseldi. Yüzde 5,5 civarında bir değer artışı var gümüşün gram fiyatında. Şu anda 84 dolar seviyesinde. Ama piyasalarda yoğun bir gümüş talebi var. Bu yüzden yatırımcılara gümüş tarafında dikkat edin.

Gümüşü riskli olarak görmeye devam ediyoruz. Bir miktar daha değer artışları devam edebilir. Bu saatten sonra gümüş alırım kazanırım, diyen yatırımcının bence bir kez daha düşünmesi lazım. Altın tarafında 4 bin 800 4 bin 880 dolar seviyesi var. Yine bence de burada biraz daha beklemek gerekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 6.358,96

SATIŞ(TL) 6.359,75

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 10.468,00

SATIŞ(TL) 10.534,00

TAM ALTIN

ALIŞ(TL) 41.139,42

SATIŞ(TL) 41.948,75

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 41.743,00

SATIŞ(TL) 41.975,00