Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! İstanbul'da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

SON DAKİKA! İstanbul'da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

Son dakika haberi... İstanbullular kiralık konut uygulamasında kura çekimini merakla bekleniyor. A Haber'de konuşan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 13:08
SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvuru yapan adaylar, şimdi kura tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında kura çekimi ve teslimin ekim ayında yapılması bekleniyordu. A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kura takvimine ilişkin açıklamasını aktardı.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

COP31 Medya Buluşması'nda Bakan Kurum ile bir araya geldiklerini aktaran Faruk Erdem kasım ayında COP31 sonrasında kura çekiminin ve teslimatın yapılmasının planlandığını söyledi.

İstanbul'da TOKİ kiralık konutlarının kura tarihi açıklandı | Video

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SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

Erdem, Bakan Kurum'un açıklamasını şu sözlerle aktardı:

"Biliyorsun İstanbul'da 15.000 tane konut sadece kiralık olarak vatandaşa verilecekti. Onun şartlarını konuşmuştuk: Memurlar, emekliler, işte aileler vesaire. Ve 3 yıllığına verilecek ve rayiç kiraların neredeyse yarısından daha ucuz olacak. Cuma günü Bakan Kurum ile bir araya geldik. 'Konutların 2.000 tanesi hazır. Kasım ayındaki COP31'den sonra kuralarını çekip teslim edeceğiz.' dedi."

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

Öte yandan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde dünyanın birçok ülkesinden katılacak devlet adamları ve medya mensupları ile Antalya'da gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında da kura çekiminin bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi 7 Eylül'de kamuoyuna duyurmuş, Bakan Murat Kurum da 10 Eylül'de ayrıntıları açıklamıştı. Başvuru süreci ise 14 Eylül'de başlamıştı.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMADI

Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetleri arasındaki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden alındı ve kampanya kapsamında başvuru ücreti alınmadı.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ'nin ilk etapta kiraya vermeyi planladığı 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

  • Arnavutköy: 90 konut

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Projede 4 farklı konut büyüklüğü için farklı kira bedelleri uygulanacak. Buna göre aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak.

1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

KONUT TİPLERİ AİLE DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK

Projede konutların büyüklüklerinin başvuru sahiplerinin aile durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuklu aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri belirtiliyor.

SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

YILLIK KİRA ARTIŞI OLACAK MI?

Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.


SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FARUK ERDEM #MURAT KURUM #İSTANBUL #TOKİ