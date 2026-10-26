Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! İstanbul'da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih
SON DAKİKA! İstanbul'da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih
Son dakika haberi... İstanbullular kiralık konut uygulamasında kura çekimini merakla bekleniyor. A Haber'de konuşan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 13:08