SON DAKİKA! İstanbul’da kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı: İşte yeni tarih

KONUT TİPLERİ AİLE DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK

Projede konutların büyüklüklerinin başvuru sahiplerinin aile durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuklu aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri belirtiliyor.