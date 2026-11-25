Nakit avans ve kredili mevduat hesapları işlemlerin için de açıklama yapan Genç, şunları kaydetti:

Nakit avans ve kredili mevduat hesapları işlemlerinde ise eski akdi faiz 4,25 idi. 4,08'e indi. 4,55 olan eski gecikme faiz oranı ise 4,38'e inmiş oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde ise %2,98 olan akdi faiz 2,86'ya indi. 3,28 olan gecikme faizi 3,16'ya inmiş oldu.