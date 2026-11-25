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SON DAKİKA | Kredi kartı faiz oranları için yeni hesap: 30 bin TL ile 180 bin TL dönem borcu olanlar dikkat! Uzman isim tek tek anlattı
SON DAKİKA | Kredi kartı faiz oranları için yeni hesap: 30 bin TL ile 180 bin TL dönem borcu olanlar dikkat! Uzman isim tek tek anlattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza atarak 37 ay sonra ilk kez referans faiz oranlarını düşürdü. Kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oran yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirildi. Dönem borcu 30 bin TL, 30 bin-180 bin TL arasında olanlar ile 180 bin TL üzeri kartlar için hesaplar değişti. Mali Müşavir Mustafa Genç A haber ekranlarında düzenlemenin detaylarını paylaştı. İşte milyonları ilgilendiren hesap…
Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 12:24