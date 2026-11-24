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SON DAKİKA | 3 yıl sonra ilk! Merkez Bankası'ndan yeni karar: Kredi kartı faizleri düştü! İşte milyonları ilgilendiren yeni oranlar...
SON DAKİKA | 3 yıl sonra ilk! Merkez Bankası'ndan yeni karar: Kredi kartı faizleri düştü! İşte milyonları ilgilendiren yeni oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faizlerini etkileyen referans faiz oranlarını düşürdü. 37 ay sonra ilk kez alınan indirim kararı nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarını da etkiledi. Yeni oranları 1 Aralık 2026 tarihi itibari ile geçerli olacak. Azami akdi faiz ve gecikme faizi oranı ne kadar oldu? İşte milyonlarca kredi kartı sahibi ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 24.11.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 12:59