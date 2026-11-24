KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DA DEĞİŞTİ

Kısa süre önce kredi kartı asgari ödeme tutarları da güncellendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarının asgari limitlerinde ve konut kredilerinde yeni düzenleme yaptı. BDDK kararıyla limiti 100 ila 200 bin lira olan kredi kartlarının asgari ödeme oranı yüzde 30'a indirildi. Limiti 200 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise oran yüzde 40 olarak sabit kaldı.