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SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar 'puan' uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı
SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar 'puan' uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren gelişme 2026 yılının bitmesine 2 aydan kısa bir süre kala gündeme geldi. Bazı bankalar müşterilerine "Biriken sadakat puanınızı 31 Aralık'a kadar kullanmanız gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderiyor. Farkında olmadan hak kaybına uğramamak için gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, sözleşmelerin önemine dikkat çekerek detayları açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 11:39