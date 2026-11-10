Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar 'puan' uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar 'puan' uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren gelişme 2026 yılının bitmesine 2 aydan kısa bir süre kala gündeme geldi. Bazı bankalar müşterilerine "Biriken sadakat puanınızı 31 Aralık'a kadar kullanmanız gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderiyor. Farkında olmadan hak kaybına uğramamak için gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, sözleşmelerin önemine dikkat çekerek detayları açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 11:39
SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Kredi kartı kullananlara bankalar tarafından yapılan alışverişler karşılığında tüketicinin puan kazanmasını sağlayabiliyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber bazı bankalar müşterilerine puanlarının kullanım sürelerinin 2026 yılı itibari ile sona ereceğine dair mesajlar gönderdiler. Peki, yıl sonu itibarıyla sadakat puanı silinebilir mi? Önümüzdeki seneye devretme ihtimalleri var mı? Uzman isim açıkladı.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

TÜKETİCİLERE BELLİ BİR SÜRE VERİYORLAR

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, kredi kartlarında biriken puanlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bankaları gönderdikleri mesajlara değinen Çakıroğlu "Şimdi bu sadakat puanları bazen dediğiniz gibi bir banka nezdinde olabilir, bazen çeşitli alışverişlerden dolayı esnafların, markaların verdiği şekilde puanlar olabilir. Tabii bu puanların birikmesiyle birlikte genel itibarıyla firmalar ve bankalar bunları harcamak için tüketicilere belli bir süre öngörüyorlar" dedi.

Kredi kartı kullananlara puan uyarısı: Puanlarınız silinebilir! | Video

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Açıklamalarına devam eden Çakıroğlu, "Tabii bu verilen puanlar banka tarafından veya verilen firma tarafından bir bonus gibi, tabiri caizse ekstra bir harcama limiti gibi verildiği için sanki bunların bankalar ya da firmalar tarafından istendiği zaman silinebileceği, istendiği zaman süresinin sona erdirileceği gibi yanlış bir algı var" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Sözleşmelerin önemine dikkat çeken Çakıroğlu şu açıklamaları yaptı:

ÖNEMLİ DETAYI ANLATTI

Burada önemli olan husus; bu puanların verilmesinin, sadakat puanlarının biriktirilmesinin usulünde acaba bir sözleşme yapıldı mı, bir anlaşma var mı? Bu puanlarla alakalı bir son kullanım konusunda tüketici bilgilendirildi mi? Bunlarla alakalı böyle bir durum var ise eğer, tabii ki bu bilgilendirme ışığında sözleşmeye göre hareket etmek gerekir.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Ama genel itibarıyla böyle bir bilgilendirme, böyle bir sözleşme yapılmamakta. Yapılıyorsa bile sözleşmelere genelde bunun banka veya marka tarafından dilediği zaman silinebileceği yönünde hükümler eklenmekte.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRECİ

Tabii Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi kapsamında bu tarz hükümler tüketici aleyhine geçersiz kalacaktır. Dolayısıyla yapılan işlemin banka veya başka bir marka nezdinde mi olduğu da dikkate alınarak, bunlar 10 yıllık bir zaman aşımı süresince kullanıma tabi olacaktır tüketici nezdinde.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Ancak buna rağmen yanlış bir uygulamayla bunların silineceği yönünde çeşitli mesajlar, özellikle yıl sonunun gelmesiyle birlikte yeni yıla devredilmeyeceği yönünde uyarılar sıklıkla karşılaştığımız hususlar. Bunlarla alakalı tüketici, özellikle bu yönde kendisine bir bilgilendirme var ise kim tarafından yapıldıysa (bankaysa veya markaysa, bir işletmeyse) buraya başvurarak buradaki varsa bir sözleşmesini görmek isteyebilir.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Mümkünse bunlarla alakalı bir sonraki yıla devrini talep edebilir. Bu puanları hangi hakka, ne zamana dayanarak kazandığını, harcama süresinin ne olduğu hususlarında bilgilendirme isteyebilir. Bunlara rağmen haklarının silineceği yönünde bir telkinde bulunulur ise bu durumda da yine haklarını tüketici hakem heyetleri nezdinde kullanabilirler. Yani söz konusu puanın karşılığı olan bir miktar var ise, bir parasal karşılığı varsa bunu isteyebilirler veya bir harcama hakkı isteyebilirler.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Tabii burada firmaların da dikkat etmesi gereken konu, özellikle bu hususlarda tüketiciyi işin başında bilgilendirmek. Eğer bilgilendirme yapılmamış ise burada tüketici aleyhine uygulamalardan vazgeçerek mümkünse tüketicinin hakkını korumak hem müşteri memnuniyeti açısından hem de tüketicinin korunması açısından doğru olan yöntem bu olacaktır.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

GEÇMİŞE DÖNÜK ŞİKAYETTE BULUNULABİLİR Mİ?

1 Ocak itibarıyla banka bana mesaj gönderdi, bu haklarımı kullanamayacağımı söyledi ve puanlarımı sildi. Geçmişe dönük bir şikâyette bulunabiliyor muyum? Soruna yönelik olarak Çakıroğlu şu açıklamalarda bulundu: Tabii böyle bir durumda biraz önce bahsettiğim şekilde özellikle bankaya (bankaysa veya başka bir kurumsa) başvuruda bulunup bu hakların iadesini talep edebilir tüketici.

SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Ayrıca bununla alakalı bir dönüş olmaz ise tüketici hakem heyeti nezdinde —tabii ki miktarı da önemli, 2026 için 186.000 liralık bir parasal sınır var— bunun üzerinde ise tüketici mahkemeleri, bunun altında ise bu durumda tüketici hakem heyetleri nezdinde haklarını arayabilirler ve bu bedelin veya karşılığındaki harcamanın iadesini isteyebilirler.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#A HABER #KREDİ KARTI