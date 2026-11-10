SON DAKİKA | Kredi kartı kullananlar ’puan’ uyarısı: Yıl sonuna kadar silinebilir mi? Uzman isim anlattı

Mümkünse bunlarla alakalı bir sonraki yıla devrini talep edebilir. Bu puanları hangi hakka, ne zamana dayanarak kazandığını, harcama süresinin ne olduğu hususlarında bilgilendirme isteyebilir. Bunlara rağmen haklarının silineceği yönünde bir telkinde bulunulur ise bu durumda da yine haklarını tüketici hakem heyetleri nezdinde kullanabilirler. Yani söz konusu puanın karşılığı olan bir miktar var ise, bir parasal karşılığı varsa bunu isteyebilirler veya bir harcama hakkı isteyebilirler.