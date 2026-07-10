SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,52 Zamlı Maaş (TL)
|Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
|Müsteşar 1/1
|98.784
|112.140
|13.356 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.541
|99.377
|11.836 TL
|Profesör 1/4
|70.904
|80.490
|9.586 TL
|Pratisyen Hekim 1/4
|60.510
|68.691
|8.181 TL
|Kaymakam 1. Sınıf 1/4
|58.010
|65.853
|7.843 TL
|Başkomiser 1/4
|42.175
|47.877
|5.702 TL
|Mühendis 1/4
|42.013
|47.693
|5.680 TL
|Polis Memuru 1/4
|41.484
|47.093
|5.609 TL
|Öğretmen 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|İmam-Hatip
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Avukat 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Şube Müdürü (Lisans) 1/4
|34.955
|39.681
|4.726 TL
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946
|33.995
|4.049 TL
|Memur (Lisans) 1/4
|27.584
|31.313
|3.729 TL