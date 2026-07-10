Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Memur ve 4C'li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

SON DAKİKA! Memur ve 4C'li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Memur ve 4C'li memur emeklileri zam oranlarının kesinleşmesinin ardından maaş farklarının yatırılmasını merakla bekliyor. Memurlar bu ay 14 günlük maaş farkı alacak. Maaşlarını ay başında alan 4C'li emeklilerine ise zam sonrası oluşan fark hesaplarına yatacak. Unvanlara göre fark 13.500 TL'ye kadar çıkıyor. Peki maaş farkı ne kadar olacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar..

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:20
SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zam oranları kesinleşti. Memurlar bir yandan zamlı maaşların yatırılacağı takvime odaklanırken, 4C'li emekliler ise zam farkının yatırılmasını bekliyor.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Peki memur maaşları ne zaman yatacak? 4C'li memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞTİ

6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri, yüzde 6,09 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme zammı dahil toplam yüzde 13,52 zam almaya hak kazandı.

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

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SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri maaş ödemelerini her ayın başında 1 ve 5 arasında, memurlar ise 15'inde alıyor. Bu kapsamda memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alması bekleniyor.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 14 günlük maaş farkının bordoların tamamlanmasına göre bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

14 günlük maaş farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik kesin zam oranı sonrasında en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamaya göre üniversite mezunları için 14 günlük maaş farkı yaklaşık olarak 4 bin TL arasında olacak. Maaş farkı unvana ve alınan maaşa göre değişiklik gösterecek.

Uzman doktorun hesabına yaklaşık olarak 9 bin 475 TL, profesörlere 8 bin 455 TL, mühendislere 6 bin 54 TL, avukatlara ise 5 bin 663 TL yatırılacak.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olacak:

MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe) Ocak - Haziran (TL) Temmuz - Aralık (TL) Aylık Net Artış (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Uzman doktor (1/4) 150.426 170.730 20.304 9.475,20
Profesör (1/4) 135.089 153.208 18.119 8.455,53
Mühendis (1/4) 96.211 109.185 12.974 6.054,53
Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4) 94.384 107.110 12.726 5.938,80
Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 102.779 12.211 5.698,47
Avukat (1/4) 90.000 102.135 12.135 5.663,00
Başkomiser (3/1) 89.214 101.242 12.028 5.613,07
Uzman öğretmen (1/4) 81.219 92.166 10.947 5.108,60
Polis memuru (8/1) 81.617 92.618 11.001 5.133,80
Vaiz (1/4) 76.653 86.983 10.330 4.820,67
Hemşire (Üni. mez. - 5/1) 74.770 84.845 10.075 4.701,67
Öğretmen (1/4) 73.368 83.254 9.886 4.613,47
Teknisyen (Lise mez. - 11/1) 66.870 75.877 9.007 4.203,27
Memur (Üni. mez. - 9/1) 64.397 73.070 8.673 4.047,40

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?

4C'li memur emeklileri aktif olarak çaluşan memurlar gibi 14 günlük maaş farkı almıyor. Maaşlarını ay başında eski tutar üzerinden alan 4C'li emeklilere sadece maaş farkı ödemesi yapılacak. Maaş farkı unvana göre 3,700 TL'den başlayıp 13,500 TL'ye kadar değişecek.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) %13,52 Zamlı Maaş (TL) Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
Müsteşar 1/1 98.784 112.140 13.356 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 99.377 11.836 TL
Profesör 1/4 70.904 80.490 9.586 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.691 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.853 7.843 TL
Başkomiser 1/4 42.175 47.877 5.702 TL
Mühendis 1/4 42.013 47.693 5.680 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 47.093 5.609 TL
Öğretmen 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
İmam-Hatip 41.321 46.908 5.587 TL
Avukat 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.681 4.726 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.995 4.049 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.313 3.729 TL
SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı

4C'Lİ EMEKLİLER MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Maaş farkı SGK tarafından belirlenecek ödeme takvimi ile yapılacak. Geçtiğimiz dönemde Ocak-Haziran aylarına ilişkin maaş farkları 23 Ocak 2026 tarihinde ödenmişti. Bu yıl Temmuz-Aralık dönemine ilişkin fark ödemelerinin de benzer şekilde temmuz ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye 13.500 TL maaş farkı! 14 günlük ödeme kaç TL yatacak? İşte cevabı
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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