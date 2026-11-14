SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin yeni hesaplama ortaya çıktı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,04 olarak açıklanması, zam senaryosunu değiştirdi. Tahminin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 3,21 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,37 zam yapılabilecek. Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 76 bin 102 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 166 TL'ye yükselecek. İşte meslek meslek ve unvan unvan yeni maaş hesaplamaları...