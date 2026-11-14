SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN 102 TL'YE ÇIKABİLİR

Yüzde 8,37 zam senaryosuna göre en düşük memur maaşında da önemli bir artış yaşanacak.

Halen 70 bin 224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşının, söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde 76 bin 102 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Memur emeklilerinin en düşük aylığında da benzer bir artış öngörülüyor. Mevcut durumda 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 166 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.