Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin yeni hesaplama ortaya çıktı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,04 olarak açıklanması, zam senaryosunu değiştirdi. Tahminin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 3,21 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,37 zam yapılabilecek. Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 76 bin 102 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 166 TL'ye yükselecek. İşte meslek meslek ve unvan unvan yeni maaş hesaplamaları...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:11
SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam sürecinde Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni enflasyon beklentileri, maaş hesaplamalarına ilişkin önemli ipuçları verdi.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Merkez Bankası, enflasyon tahmininin ardından kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyonuna ilişkin öngörüleri, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranını yeniden gündeme taşıdı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Mevcut toplu sözleşme hükümlerine göre memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Buna ek olarak 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan bölümü de enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

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SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Peki, yeni enflasyon tahminine göre memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve memur emeklisi aylığı kaç liraya çıkacak? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 1,21 OLARAK HESAPLANDI

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin ocak zammına yönelik ilk hesaplama ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Dört aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu farkın yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleştirilmesi sonucunda ocak ayı için toplam artış oranı yüzde 6,27 seviyesine ulaştı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Ancak zam hesabını etkileyen gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Bu beklentiye göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde gerçekleşebileceği hesaplandı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Söz konusu senaryoda memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,78 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 7,91 zam alabileceği öngörüldü.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ ZAM ORANINI DEĞİŞTİRDİ

Memur maaşlarına ilişkin hesaplamalarda bu kez kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları dikkate alındı.

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,43 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Böylece memur ve memur emeklilerinin yüzde 3,21 oranında enflasyon farkı alması bekleniyor. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle ocak ayındaki toplam maaş artışı yüzde 8,37 seviyesine çıkabilecek.

Ancak yüzde 8,37'lik oran henüz kesinleşmiş zam değil. Nihai artış, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN 102 TL'YE ÇIKABİLİR

Yüzde 8,37 zam senaryosuna göre en düşük memur maaşında da önemli bir artış yaşanacak.

Halen 70 bin 224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşının, söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde 76 bin 102 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Memur emeklilerinin en düşük aylığında da benzer bir artış öngörülüyor. Mevcut durumda 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 166 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

YÜZDE 8,37 ZAMLA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre hazırlanan hesaplamada, farklı meslek gruplarının yeni maaşları da ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...
SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yapılması beklenen yüzde 8,37'lik artış, memur emeklilerinin aylıklarına da yansıyacak.

Yeni zam senaryosuna göre farklı unvan ve derecelerdeki memur emeklilerinin alabileceği tahmini maaşlar da hesaplandı.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...
SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş hesaplamaları açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ancak bu rakam bir tahmin olduğu için gerçekleşecek zam oranı farklılaşabilir.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Yıl sonu enflasyonunun beklenti doğrultusunda oluşması halinde memur ve memur emeklileri yüzde 8,37 zam alabilecek. Bu durumda en düşük memur maaşı 76 bin 102 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA | Memura ocak zammı hesabı! En düşük maaş 76 bin 102 TL oluyor: İşte zamlı memur maaşları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında açıklanacak kesin zam oranını bekliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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