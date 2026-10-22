SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Goldman Sachs ise diğer kurumlardan farklı bir beklenti ortaya koyuyor. Kurum, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini öngörüyor. Bu değerlendirmede rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrar riskleri öne çıkıyor.