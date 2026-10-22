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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'da Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına kadar gerilemesinin Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elini rahatlattığı yorumları yapılırken fon soruşturmalarının da faiz kararında etkili olacağı ifade ediliyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bugün 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:03