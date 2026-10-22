Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'da Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına kadar gerilemesinin Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elini rahatlattığı yorumları yapılırken fon soruşturmalarının da faiz kararında etkili olacağı ifade ediliyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bugün 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:03
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Merkez Bankası faiz kararı tüm piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranlarındaki iyileşme faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? İşte merak edilenler…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşecek. Yılın yedinci para politikası toplantısı 22 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Kararın geçtiğimiz aylarda olduğu gibi saat 14:00'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden duyurulması bekleniyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

SON TOPLANTIDA PAS GEÇTİ

Merkez Bankası eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Karar metninde küresel gelişmelerden kaynaklı yüksek seyreden enerji fiyatlarına ve fiyat istikrarına vurgu yapılmıştı.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomist, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde indirime gitmesini bekliyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Dünyanın en önemli finans kurumlarından olan Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekeceğini öngörüyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz indirimi gelecek mi? İşte toplantı öncesi tüm tahminler...

Goldman Sachs ise diğer kurumlardan farklı bir beklenti ortaya koyuyor. Kurum, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini öngörüyor. Bu değerlendirmede rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrar riskleri öne çıkıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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