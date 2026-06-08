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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran günü faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz hafta cuma günü aylık enflasyon oranları beklentilerin altında geldi. Emekli için temmuzda ödenecek zam oranı da büyük oranda ortaya çıktı. Enflasyon ve büyüme oranlarına için açıklanan veriler sonrası piyasalar Merkez Bankası'nın faiz konusunda alacağı tavrı bekliyor. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:19
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...


Haziran makroekonomik dengenin tüm göstergelerini ortaya koyan bir ay oldu. İşsizlik oranı, büyüme ve enflasyon verileri açıklandı. Geri tüm piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı kaldı. Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak mı?

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

AYLIK ENFASYON YÜZDE 1,71

TÜFE mayıs ayında yüzde 1,71 artarken yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. On iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti. Nisan ayında yüzde 4'ün üzerinde gelen enflasyon oranları gıdanın katkısının azalması aşağı çekti. Özel kapsamlı TÜFE, aylık bazda yüzde 2,87 arttı. Özel kapsamlı TÜFE bir önceki ay yüzde 3,42 arttı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

Gıda grubun katkısı aylık bazda yüzde -0,12 azalırken yüzde 0,48 düştü. En büyük katkı ise giyim ve ayakkabı grubundan geldi.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

EMEKLİ ZAMLARIN NETLEŞTİ

Öte yandan açıklanana enflasyon verisi emekli ve memur zamları için belirleyici oldu. Buna göre Ocak 2026'dan bu yana toplam enflasyon yüzde 16,61 oldu. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,04 olarak hesaplanırken memura yansıyacak kümülatif zam yüzde 12,40 şekilde geldi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

MEVDUAT FAİZLERİ

Mevduat faizi oranları da Merkez Bankası faiz kararına ve piyasa beklentilerine göre değişiyor. Bazı özel bankalarda faizleri yüzde 45 seviyelerine kadar yükselebiliyor. Bir milyon liranın aylık getirisi özel bankalarda 30 bin liraya kadar dayanıyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizi oranları

15 Mayıs 2026 haftası
• 1 aya kadar vadeli: %46,33
• 3 aya kadar vadeli: %48,96
• 6 aya kadar vadeli: %47,28
• 1 yıla kadar vadeli: 44,32

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

TAHVİL FAİZLERİ

Devlet tahvillerinde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. 2 yıllık gösterge faizi yüzde 43,69 seviyelerinde bulunuyor. 5 yıllık yüzde 39,18 olurken 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 34,62.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

BÜYÜME ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı birinci çeyreğinde %2,5 arttı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Merkez Bankası son yaptığı toplantıda politika faizlerini yüzde 37'de sabit bırakırken gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin hala belirsizliğini koruması ve enflasyon risklerinin sıcak kalması politika faizlerinin sabit bırakılacağı görüşünü destekledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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