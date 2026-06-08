SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...

MEVDUAT FAİZLERİ

Mevduat faizi oranları da Merkez Bankası faiz kararına ve piyasa beklentilerine göre değişiyor. Bazı özel bankalarda faizleri yüzde 45 seviyelerine kadar yükselebiliyor. Bir milyon liranın aylık getirisi özel bankalarda 30 bin liraya kadar dayanıyor.