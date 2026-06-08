SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran günü faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz hafta cuma günü aylık enflasyon oranları beklentilerin altında geldi. Emekli için temmuzda ödenecek zam oranı da büyük oranda ortaya çıktı. Enflasyon ve büyüme oranlarına için açıklanan veriler sonrası piyasalar Merkez Bankası'nın faiz konusunda alacağı tavrı bekliyor. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:19