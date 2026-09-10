SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) eylül ayı faiz kararı bugün belli olacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına yönelik tahminler belli oldu. Ortaya çıkan enflasyon tahminleri ve dezenflasyon sürecinde eylül ayı faiz kararının ne yönde olacağı tüm kesimler tarafından merak ediliyor.