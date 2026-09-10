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SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) bugün eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizlerini sabit bırakan Merkez Bankası'nın yeniden benzer bir karar alması bekleniyor. Enflasyon Raporu ve Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon tahminleri de yol gösterici olacak. OVP ve Enflasyon Raporu'nda TL'yi destekleyici adımların devam edeceği sinyali verilmişti. Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:00