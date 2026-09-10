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SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) bugün eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizlerini sabit bırakan Merkez Bankası'nın yeniden benzer bir karar alması bekleniyor. Enflasyon Raporu ve Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon tahminleri de yol gösterici olacak. OVP ve Enflasyon Raporu'nda TL'yi destekleyici adımların devam edeceği sinyali verilmişti. Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:00
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) eylül ayı faiz kararı bugün belli olacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına yönelik tahminler belli oldu. Ortaya çıkan enflasyon tahminleri ve dezenflasyon sürecinde eylül ayı faiz kararının ne yönde olacağı tüm kesimler tarafından merak ediliyor.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklanan resmi takvimine göre, Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kararın saat 14:00'da Merkez Bankası'nın internet sitesinden açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizlerini yüzde 37'de sabit tuttu. Merkez, geçen süre içinde 1 Mart tarihinde ara verdiği repo ihalelerine yeniden başlamış bu durum örtülü faiz indirimi olarak yorumlanmıştı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Öte yandan Mart, nisan, haziran ve temmuz aylarını pas geçen Merkez Bankası, yıl sonuna kadar Eylül ve Ekim aylarında toplantılar gerçekleştirecek. Bu nedenle bugün alınacak karar büyük önem taşıyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizini Eylül ayında yüzde 37'de sabit bırakmasını bekliyor.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Anadolu Ajansı beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

YABANCI KURUMLAR TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, TCMB'nin Eylül toplantısında herhangi bir hamle yapmasının beklenmediğini açıkladı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Birch, fonlama kanalındaki son ayarlama ile faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkat çekerek, TCMB'nin bu toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

ING ve Morgan Stanley ise Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını, yıl sonuna doğru ise yüzde 35 seviyesine indireceğini öngörüyor.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

Morgan Stanley analistleri, faiz indirimlerinin ekim ve aralık aylarında 100'er baz puan şeklinde gerçekleşmesini bekliyor.

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte tüm tahminler...

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE DİYOR?

OVP'de 2026 büyüme hedefi yüzde 3,8'den yüzde 3,3'e, 2027 hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye çekildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28,4'e yükseltildi. Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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