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SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, krediye erişimi kolaylaştırmak adına yeni bir adım atarak zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Bununla beraber ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerdeki 8 haftalık büyüme sınırları artırıldı. Böylelikle vatandaşların krediye, işletmelerin ise finansmana erişimi kolaylaşacak. İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
AA
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:15
SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Tüketicilere kullandırılan kredilerde büyüme sınırı genişletildi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Merkez Bankasınca yapılan duyuruda "Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Böylelikle bankalar 1 yıldan uzun vadeli TL ve döviz cinsinden mevduat dışı borçlanmaları için ayırdıkları zorunlu karşılıklara TL cinsinden faiz veya telafi ödemesi alabilecek. Bankaların uzun vadeli kaynağa erişimi kolaylaşacak.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

KREDİ İÇİN ALAN GENİŞLEDİ

Öte yandan ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerdeki 8 haftalık büyüme sınırları artırıldı. Düzenlemeyle, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıktı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

VATANDAŞA NASIL YANSIYACAK?

Düzenleme özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ve finansman ihtiyacı olan KOBİ'ler için büyük önem taşıyor. Büyüme sınırlarının artırılmasıyla bankaların kredi verme alanı genişliyor. Böylece bankaların daha fazla kişiye ihtiyaç kredisi verebilme kapasitesi artıyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Bir örnek vermek gerekirse bir bankanın ihtiyaç kredisi portföyü 1 milyar TL ise eski uygulamada 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3 olduğundan 30 milyon TL'lik büyüme alanı söz konusu olabiliyor. Yeni uygulamada ile yüzdelik dilimin artırmasıyla yüzde 3,5 olan büyüme sınırı sayesinde kredi verebilme alanı 35 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bu da vatandaşın krediye erişim imkanlarına kapı arayacak.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

İŞLETMELER İÇİN ALAN AÇILDI

Merkez Bankası KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler için de kredi büyümelerini genişletti. Bankanın yeni uygulamasına göre 8 haftalık büyüme, KOBİ kredilerinde yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelerin TL kredilerinde yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıktı. Bu hamle ile esnaf ve KOBİ'ler finansmana daha kolay ulaşabilme imkanına kavuşacak.

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI