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SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, krediye erişimi kolaylaştırmak adına yeni bir adım atarak zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Bununla beraber ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerdeki 8 haftalık büyüme sınırları artırıldı. Böylelikle vatandaşların krediye, işletmelerin ise finansmana erişimi kolaylaşacak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:15