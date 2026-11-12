SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ihtiyaç, taşıt, ticari krediler için yeni adım: Büyüme sınırlarını yükseldi, krediye erişim kolaylaşacak

Bir örnek vermek gerekirse bir bankanın ihtiyaç kredisi portföyü 1 milyar TL ise eski uygulamada 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3 olduğundan 30 milyon TL'lik büyüme alanı söz konusu olabiliyor. Yeni uygulamada ile yüzdelik dilimin artırmasıyla yüzde 3,5 olan büyüme sınırı sayesinde kredi verebilme alanı 35 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bu da vatandaşın krediye erişim imkanlarına kapı arayacak.