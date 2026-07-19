Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL'nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL'nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat ve günlük kazandıran hesap kampanyaları güncellendi. 1 milyon TL için sunulan faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri banka ve hesap türüne göre farklılık gösteriyor. İşte bankalar ve getiri oranları...

Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 15:13