Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL'nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL'nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat ve günlük kazandıran hesap kampanyaları güncellendi. 1 milyon TL için sunulan faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri banka ve hesap türüne göre farklılık gösteriyor. İşte bankalar ve getiri oranları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 15:13
SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Bankalar, standart vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde yüzde 35 ile yüzde 47 arasında değişen faiz ve kâr payı oranları sunuyor.

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Özellikle yeni müşterilere yönelik kampanyalar ve hoş geldin faizleri, standart ürünlere göre daha yüksek getiri sağlayabiliyor.

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

GÜNLÜK VADELİ HESAPLARDA EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI

Günlük vadeli hesap ürünlerinde en yüksek oran yüzde 47 seviyesine ulaştı.

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SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...
  • Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap: %47 faiz – Vade sonu bakiye: 1.023.328,18 TL
  • Fibabanka – Kiraz Hesap: %47 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.512,22 TL
  • Odea – Oksijen Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.130,97 TL
  • TEB – Marifetli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL
  • CEPTETEB – Marifetli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...
  • ON Dijital Bankacılık – ON Plus: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.233,89 TL
  • Anadolubank – Renkli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL
  • Alternatif Bank – VOV Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.821,62 TL
  • Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap: %45,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.927,67 TL
  • ING – Turuncu Hesap: %45 faiz – Vade sonu bakiye: 1.033.066,33 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

DenizBank – Kaptan Hesap: %44,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.606,53 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: %44 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.734,54 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: %43,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.113,58 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap: %43,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.026.996,73 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.456,98 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Vakıf Katılım – Günlük Hesap: %41 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.084,73 TL

Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap: %36 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.021.179,01 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

STANDART VADELİ MEVDUAT HESAPLARINDA GÜNCEL ORANLAR

Standart vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 42,16 arasında değişiyor.

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...
  • Hayat Finans – Avantajlı Hesap: %42,16 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.493,81 TL
  • getirfinans – Vadeli Hesap: %42 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.378,08 TL
  • QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı: %41,75 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.197,26 TL
  • Akbank – Standart Vadeli Hesap: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL
  • DenizBank – E-Mevduat: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

ON Dijital Bankacılık – E-Mevduat: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesabı: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

ING – Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı: %40 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.931,51 TL

Enpara – Vadeli Hesap: %39 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.208,22 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı: %38,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.846,58 TL

Halkbank – E-Mevduat Hesabı: %35 faiz – Vade sonu bakiye: 1.025.315,07 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

DİĞER GETİRİ SEÇENEĞİ

  • N Kolay Bono: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.031.009,94 TL

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

KAMPANYALAR GETİRİYİ ETKİLİYOR

Bankaların açıkladığı faiz oranları; yeni müşteri olma, hoş geldin kampanyası, belirli bakiye aralıkları ve kampanya süreleri gibi koşullara bağlı olarak değişebiliyor.

SON DAKİKA MEVDUAT FAİZİ 2026 | 1 milyon TL’nin aylık getirisi kaç TL? İşte bankalar ve faiz oranları...

Günlük kazandıran hesaplar ile standart vadeli mevduat hesaplarında sunulan oranlar ve vade sonu getirileri de kampanya şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEVDUAT #FAİZ