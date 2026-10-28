SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yeni listede bir üründen çıkan domuz eti ve farklı et ürünlerinden çıkan at eti pes dedirtti. 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillen Bursa Cantık'ından daha önce at-eşek eti çıkmıştı. Yeni yayımlanan listede cantıktan bu kez de kalp çıktı.