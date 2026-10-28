Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA ! Millete 'domuz eti' yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

SON DAKİKA ! Millete 'domuz eti' yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini güncellendi. Özellikle et ürünlerinden ve sucuktan çıkanlar şoke etti. Bir markanın sucuğundan domuz eti çıktı. Birden fazla markanın et ürünlerinde ise at eti tespit edildi. Daha önce tek tırnaklı eti çıkan Bursa'nın önemli lezzetlerinden olan cantıktan şimdi de kalp bulundu. Bakanlık listesindeki diğer ürünlerdeki aykırılıklar da tek tek açıklandı. İşte tüketicinin sağlığıyla oynayan markalar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:08
SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yeni listede bir üründen çıkan domuz eti ve farklı et ürünlerinden çıkan at eti pes dedirtti. 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillen Bursa Cantık'ından daha önce at-eşek eti çıkmıştı. Yeni yayımlanan listede cantıktan bu kez de kalp çıktı.

SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

DANA SUCUKTA DOMUZ ETİ

Sakarya'da faaliyet gösteren Hacı Kemal markasına ait dana sucukları Bakanlığın radarına girdi. Yapılan incelemeler sonucunda firmaya ait dana sucuklarda domuz eti tespit edildi.

SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

BAHARATTA BOYA, ETTE AT

Öte yandan yapılan incelemeler sonucunda yemeklerde sıklıkla kullanılan baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu. Özellikle et ürünleri satan pek çok firmanın ürünlerinden sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Bazı ürünlerde ise at ve eşek eti bulundu.

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SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı

CANTIK YİNE LİSTEDE

Öte yandan kısa süre önce içinde at ve eşek eti bulunan cantık Bakanlığın listesinde yer almıştı. Bursa Osman Gazi ilçesinde faaliyet gösteren Tarihi Bursa Cantıkcısı'nda sakatat yani kalp tespit edildi. Bursa'nın en önemli lezzetlerinden biri olan Cantık, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmiş ürünler arasında bulunuyor.

SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
SON DAKİKA ! Millete ’domuz eti’ yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #BURSA