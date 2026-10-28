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SON DAKİKA ! Millete 'domuz eti' yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
SON DAKİKA ! Millete 'domuz eti' yedirmişler! Bakanlık listesi şoke etti! Sucuklarda at-eşek eti skandalı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini güncellendi. Özellikle et ürünlerinden ve sucuktan çıkanlar şoke etti. Bir markanın sucuğundan domuz eti çıktı. Birden fazla markanın et ürünlerinde ise at eti tespit edildi. Daha önce tek tırnaklı eti çıkan Bursa'nın önemli lezzetlerinden olan cantıktan şimdi de kalp bulundu. Bakanlık listesindeki diğer ürünlerdeki aykırılıklar da tek tek açıklandı. İşte tüketicinin sağlığıyla oynayan markalar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:08