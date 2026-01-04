Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA | Milyonların gözü enflasyon verilerinde! Emekli zammında 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş için rakam belli oldu
SON DAKİKA | Milyonların gözü enflasyon verilerinde! Emekli zammında 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş için rakam belli oldu
Son dakika haberi: Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranında. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak.Tablonun netleşmesine bir gün kala, masada 4 farklı senaryo var. İşte o senaryolar...
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:50