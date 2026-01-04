SON DAKİKA | Milyonların gözü enflasyon verilerinde! Emekli zammında 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş için rakam belli oldu

MEMURLAR NE ALACAK?



Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.



1 - MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonu tahmini 1,08 olacak. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olarak hesaplanacak. Toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek. Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL'ye 1000 TL'lik seyyanen zamla bu rakam 61 bin 17 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.



