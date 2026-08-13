SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatları süreli yükseliyor. Maliye Bakanlığı, petrol piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğinin motorin fiyatlarına yansımaması için harekete geçti. Motorindeki 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tutarı ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza dolacak. İşte araç sahiplerini ilgilendiren detaylar..
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:18