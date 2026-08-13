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SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatları süreli yükseliyor. Maliye Bakanlığı, petrol piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğinin motorin fiyatlarına yansımaması için harekete geçti. Motorindeki 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tutarı ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza dolacak. İşte araç sahiplerini ilgilendiren detaylar..

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:18
SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki akaryakıt fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitti.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

ÖTV'DEN FERAGAT EDİLDİ

ABD ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimlerin akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmasının ardından, mart 2026'da eşel mobil sistemi devreye alınarak vatandaşlar fahiş zamlara karşı koruma altına alındı.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

Eşel mobil ile motorinde litrede 13 lira 90 kuruş olan ÖTV oranında gelecek olası zamlara karşı en fazla yüzde 75 oranında feragat edilmesi kararlaştırılmıştı. 12 ağustos itibariyle motorinde litrede 7 lira 74 kuruşluk bir ÖTV tutarı tahsil edilmeye devam ederken, fiyatlar üzerinde oluşan zam baskısının bertaraf edilmesi için ÖTV'de indirim yapılması kararlaştırıldı.

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SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

AĞUSTOSTA SIFIRLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı. Yapılan değişiklikle ağustos ayı için motorinin sıfırlanması sayesinde 50 litrelik deposu olan bir araçta 387 lira, 110 litrelik traktörde 850 lira, 500 litre kapasiteli bir TIR'da 3 bin 870 lira ÖTV alınmamış olacak.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

DESTEK 600 MİLYARI BULACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eşel mobil sistemini devreye aldığı mart 2026'dan bu yana yaklaşık 250 milyar liralık ÖTV'den feragat ederken, bu desteğin yıl sonuna kadar 600 milyar lirayı bulması bekleniyor.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, uluslararası akaryakıt fiyatlarından kaynaklı motorine litrede 7,5 lira zam yapılması gerekiyordu. Eğer bu zam yapılmış olsaydı motorinin litresi 90 liraya çıkacaktı. ÖTV'den feragat edilmesiyle bu zammın tümünü devlet üstlendi.

SON DAKİKA | Motorine ÖTV düzenlemesi: Bir depo mazotta 387 TL cepte kalacak

MOTORİNDEKİ KESİNTİLER

Motorin güncel pompa satış fiyatı: 81 lira (litre)

ÖTV: 7,74 lira
KDV: 11,62 lira
EPDK gelir payı: 4,57 kuruş

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MALİYE BAKANLIĞI #ÖTV #MOTORİN