SON DAKİKA! Murat Kurum açıkladı: Kiralık sosyal konutlar için tarih belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar için beklenen tarihi açıkladı. 500 bin sosyal konut kampanyasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 12:19