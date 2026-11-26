Bakan Kurum şunları söyledi:

46 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.