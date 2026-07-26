Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba teklifte binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik motosikletli araçlara yönelik son dakika ÖTV düzenlemesi eklendi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki (ÖTV) değişikliğe göre; oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de dahil edildi. Yeni ÖTV düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte detaylar…

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:22
SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda (ÖTV) değişikliğe gidilerek oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Torba yasaya dahil edilen düzenlemenin tüm detayları belli oldu. İşte merak edilenler…

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba teklifte binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik motosikletli araçlara yönelik son dakika ÖTV düzenlemesi eklendi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki (ÖTV) değişikliğe göre; oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de dahil edildi.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Ayrıca bazı araç grupları için asgari maktu vergi uygulaması getirildi. Düzenlemeye göre, belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan nispi ÖTV tutarının, asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda devreye taban vergi girecek. Bu kapsamda asgari maktu ÖTV'nin elektrikli motosikletlerde 30 bin TL, binek otomobillerde ise 100 bin TL'den az olamayacak.

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SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Ancak bu kapsamdaki motosikletler için "elektrik motor gücü 4 kW sınırı" getirildi. Elektrik motor gücü 4 kW'nın altında olan motosikletler düzenlemeden etkilenmeyecek.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek. Otomotiv sektöründe bu değişiklik, "bu yasal altyapının kurulması, gelecekte özellikle lüks ve yüksek performanslı dört çeker modeller için ek bir vergi dilimi getirilmesi ihtimalini güçlendirdi.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

[İleride çıkarılacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı motor hacmine sahip iki otomobilden 4x4 olanına daha yüksek, 4x2 (önden veya arkadan çekişli) olanına ise daha düşük bir ÖTV oranı atanması yasal olarak mümkün hale geldi" şeklinde yorumlanıyor.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

NÜKLEERE İSTİSNA

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile sürücü belgesi daha önce iptal edildiği için tekrar başvuranlar, 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Bu süre içinde 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0.20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi; drift, makas, dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.Nükleer enerji santrali yatırımları teşvik edilecek.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kâğıtlara damga vergisi istinası sağlanacak.

SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Söz konusu şirketlerin münhasıran nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin idari, mal ve hizmet alımları ile yatırım kredisi işlemleri de dâhil olmak üzere, bütün işlemlerine yönelik kamu ve özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen kâğıtlar istisna kapsamına alınacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TBMM GENEL KURULU