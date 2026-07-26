SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek. Otomotiv sektöründe bu değişiklik, "bu yasal altyapının kurulması, gelecekte özellikle lüks ve yüksek performanslı dört çeker modeller için ek bir vergi dilimi getirilmesi ihtimalini güçlendirdi.