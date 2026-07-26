SON DAKİKA | Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Torba tekife eklendi! İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba teklifte binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik motosikletli araçlara yönelik son dakika ÖTV düzenlemesi eklendi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki (ÖTV) değişikliğe göre; oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de dahil edildi. Yeni ÖTV düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:22