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SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...
SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...
Brent petrol geçtiğimiz hafta kaydettiği yüzde 6'lık kazancın ardından yeni haftaya gerileyerek başladı. 117 doların görerek son 4 yılın zirvesine çıkan petrol, pazartesi günü 115 dolar bandında hareket etti. Gerilim yaşayan taraflar arasında diploması kanallarının açık olması petrol fiyatlarını az da olsa sakinleştirdi. Fiyatlardaki gerilemede kar satışları da etkili oldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 08:32