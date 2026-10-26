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SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

Brent petrol geçtiğimiz hafta kaydettiği yüzde 6'lık kazancın ardından yeni haftaya gerileyerek başladı. 117 doların görerek son 4 yılın zirvesine çıkan petrol, pazartesi günü 115 dolar bandında hareket etti. Gerilim yaşayan taraflar arasında diploması kanallarının açık olması petrol fiyatlarını az da olsa sakinleştirdi. Fiyatlardaki gerilemede kar satışları da etkili oldu.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 08:32
SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

Petrol fiyatları son günlerde kaydettiği hızlı yükselişlerin ardından kar satışları ile haftaya değer kaybederek başladı. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarına rağmen yeni haftaya değer kaybederek başladı.

SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

CUMA GÜNÜ 3 DOLAR YÜKSELDİ

Petrol, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının enerji arzında kesinti endişelerini artırmasıyla cuma günü yaklaşık 3 dolar yükselmişti. Böylelikle haftayı yüzde 6 değer kazanarak kapattı.

SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

GERGİNLİKLER SÜRÜYOR

İran ve Husi isyancıların Orta Doğu'da Amerikalılara yönelik tehditleri devam ederken ABD ile Tahran'ın yeniden anlaşma yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor.

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SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

Öte yandan Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancıları arasındaki çatışmalar hafta sonu yoğunlaştı. Husiler cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Sanaa ve Yemen'in diğer bölgelerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı.

SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

ABD REZERVLERİNİ DEVREYE SOKTU

ABD arz kesintileri nedeniyle geçtiğimiz hafta stratejik petrol rezervlerine yeniden başvurdu. Böylelikle ABD petrol rezervleri 1982 yılından bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi.

SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

İLK TESLİMAT 7 KASIM'DA

Geçtiğimiz hafta yaptırımlara tabi olmayan Malta bayraklı Agioi Fanendes tankeri, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Primorsk limanından New York'a yola çıktı. Tanker Trump'ın Moskova ile yaptığı anlaşma kapsamında ilk dizel kargo sevkiyatı olarak ön plana çıkıyor. Nihai teslimat 7 Kasım'da yapılacak.

SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

4 YILIN EN YÜKSEK FİYATLARI

Avrupa, kışa son dört yılın en yüksek doğalgaz fiyatlarıyla giriyor. Katar'ın kısıtlı LNG arzı, soğuk hava ve depolama seviyelerinin %75'in altına düşmesiyle aynı zamana denk geldiği için, Avrupa'nın TTF doğalgaz gösterge fiyatı 93 €/MWh'nin (30 $/MMBtu) üzerine çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BRENT PETROL #ABD #PETROL FİYATLARI