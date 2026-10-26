SON DAKİKA | Petrol kar satışlarıyla geriledi: ABD rezervlerini devreye sokmuştu: İşte petrol piyasalarında son gelişmeler...

GERGİNLİKLER SÜRÜYOR

İran ve Husi isyancıların Orta Doğu'da Amerikalılara yönelik tehditleri devam ederken ABD ile Tahran'ın yeniden anlaşma yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor.