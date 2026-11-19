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SON DAKİKA! Torba yasa komisyondan geçti! 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın GSS prim borcu silinecek
SON DAKİKA! Torba yasa komisyondan geçti! 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın GSS prim borcu silinecek
AK Parti tarafından hazırlanan ve 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın GSS prim borcunun silinmesini öngören yasa TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, hangi borçlar kapsamda? Kimler yararlanacak? İşte milyonların beklediği düzenlemenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 19.11.2026 07:40