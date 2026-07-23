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SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Son dakika haberi: Türkiye, KKTC'ye uzanacak doğal gaz hattı için NAVTEX ilan ederek Doğu Akdeniz'de iradesini bir kez daha sahaya yansıttı. Ankara, "Türkiye ve KKTC'nin hesapta olmadığı hiçbir enerji planı başarıya ulaşamaz" mesajını fiilen dünyaya ilan etti.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 06:42
SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Son dakika haberi: Türkiye ve KKTC'siz Doğu Akdeniz'de oyun kurmaya çalışan GKRY, İsrail, Yunanistan üçlüsüne karşı Ankara akılcı politikalarla bölgesel enerji denklemine yön veriyor. Türkiye, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan etti.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

ÇİFT YÖNLÜ HAT

Hattın tamamlanmasıyla Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz tedariki yapılabilecek bir güzergâh dizayn edilmiş olacak. Çift yönlü tasarlanan hattın, gelecekte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Projenin tamamlanmasıyla KKTC'ye güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz şekilde enerji sağlanacak. Oruç Reis, boru hattının planlanan güzergâhında 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek.

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SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Çalışmalar, Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptının ardından başlatılan doğalgaz boru hattı projesinin hazırlık sürecinin bir parçası olacak.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile KKTC'yi denizin altından birbirine bağlayacak doğalgaz boru hattı için imzalar atıldı. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyarak yavru vatanın en temel ihtiyaçlarından birini gideren Türkiye, doğalgaz boru hattı ile de küresel enerji denklemine etki edecek.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

97 kilometresi denizde olmak üzere planlanan 101 kilometrelik boru hattı, hem KKTC'nin ihtiyacını karşılayacak hem de bölgesel enerji arz ve taleplerine en uygun güzergahlardan biri olacak.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

SİYONİSTİ RUMU YUNANI PANİKTE!

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail basınında geniş yankı buldu. Atina merkezli Hellas Journal "Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı: Oruç Reis yola çıktı" başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye tam anlamıyla bağlayacak 101 kilometrelik hat için hazırlıklar başladı" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

İsrail basınından Maariv haberine "Türkiye, Akdeniz'i sarsıyor: Bölgede dengeleri değiştiren hamle" başlığını attı. Haberde ayrıca uzmanların, bu hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ ÇOK BOYUTLU

İsrail'de yayımlanan 'zman.co.il' internet sitesinde yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin dış politikadaki çok boyutlu stratejisinin İsrail'i bölgesel ve küresel düzeyde zor durumda bıraktığı belirtildi.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki adımlarının İsrail'in meşruiyetine yönelik baskıyı artırdığı ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil; Halep'ten, Şam'dan ve Beyrut'tan başlar.' sözleri hatırlatıldı.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ

ABD merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti.

SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte

Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı. Analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki atılımları ve diplomatik etkisi sayesinde NATO'nun geleceğinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiği ifade edildi.

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