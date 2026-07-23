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SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte
SON DAKİKA | Türkiye enerji koridorunun merkezi olacak! Doğu Akdeniz’de oyun bozan adım: İsrail ve Yunanistan panikte
Son dakika haberi: Türkiye, KKTC'ye uzanacak doğal gaz hattı için NAVTEX ilan ederek Doğu Akdeniz'de iradesini bir kez daha sahaya yansıttı. Ankara, "Türkiye ve KKTC'nin hesapta olmadığı hiçbir enerji planı başarıya ulaşamaz" mesajını fiilen dünyaya ilan etti.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 06:42