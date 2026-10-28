SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için yıl sonuna kadar önemli adımlar atılması bekleniyor. Diğer yandan eksik prim günlerini borçlanması yoluyla daha uyguna tamamlanmak isteyenler için süre daralıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla beraber askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ve Bağkur ihya tutarları değişecek. 31 Aralık tarihine kadar borçlanmadan yararlanmayanlar 2027 yılında daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.