SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik olarak yıl sonuna kadar bazı adımlar atılacağını açıkladı. Refah payı ve seyyanen zam gibi konular yeniden gündeme gelirken eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin gözü asgari ücret zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ve Bağkur ihya tutarları brüt asgari ücrete göre yeni yılda yeniden düzenlenecek. İndirimli borçlanmadan yararlanmak isteyenler için son gün 31 Aralık. Peki, borçlanma tutarları asgari ücrete zammı ile ne kadar olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:54