Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik olarak yıl sonuna kadar bazı adımlar atılacağını açıkladı. Refah payı ve seyyanen zam gibi konular yeniden gündeme gelirken eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin gözü asgari ücret zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ve Bağkur ihya tutarları brüt asgari ücrete göre yeni yılda yeniden düzenlenecek. İndirimli borçlanmadan yararlanmak isteyenler için son gün 31 Aralık. Peki, borçlanma tutarları asgari ücrete zammı ile ne kadar olacak? İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:54
SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için yıl sonuna kadar önemli adımlar atılması bekleniyor. Diğer yandan eksik prim günlerini borçlanması yoluyla daha uyguna tamamlanmak isteyenler için süre daralıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla beraber askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ve Bağkur ihya tutarları değişecek. 31 Aralık tarihine kadar borçlanmadan yararlanmayanlar 2027 yılında daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Borçlanma hesaplamalarında hangi tarihlerde başvuru yapıldıysa o dönemdeki prime esas kazançlar temel alınıyor. SGK verilerine göre 2026 yılı a sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar aylık olarak 33 bin 30 TL. 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamla beraber prime esas kazançlar değişecek.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Mevcut sistemdeki uygulamaya göre, borçlanmalarda seçilen günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplama yapılıyor. 2026 yılında aylık olarak en düşük doğum borçlanması 10 bin 569,60 TL oluyor. İki yıllık borçlanma oranı ise 2026 yılında 253 bin 670 TL şeklinde hesaplanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2026 yılından yıllık enflasyonun yüzde 28,4 olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 28,4 oranında zam yapılması halinde aylık doğum borçlaması 10 bin 569,60 TL'den 13 bin 571 liraya yükselecek.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Yine aynı oranın uygulanması halinde iki yıllık doğum borçlanması 325 bin 713 TL'ye kadar yükselecek. Bu rakamlar kesin olmamakla beraber asgari ücrete yapılacak zammı netleşmesiyle kesinleşecek.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Askerlik borçlanmasında tutarı 2026 yılında günlük olarak 495,45 TL olarak uygulanıyor. Buna göre, 18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 267 bin 543 TL oluyor.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Yüzde 28,4'lük olası asgari ücret artışı üzerinden hesap yapılması halinde bu rakam 343 bin 525 TL'ye çıkabiliyor. Şu an uygulanan rakamlarla yüzde 28,4'luk zamlı hali arasında 76 bin TL'lik fark ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA! Uygun fiyata borçlanmak için süre daralıyor: İki yıl arasında 76 bin TL’lik fark

Borçlanılabilecek süreler SGK'nın 5510 sayılı Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Her eksik prim günü borçlanma yoluyla kapatılamıyor. Eksik prim günlerinin hangi kapsamda tamamlanacağı zaman zaman değişiklik gösterebiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #RECEP TAYYİP ERDOĞAN