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SON DAKİKA | Vatandaşı yanıltamayacaklar! Burger, sucuk, döner gibi et ürünlerine yeni kurallar geldi
SON DAKİKA | Vatandaşı yanıltamayacaklar! Burger, sucuk, döner gibi et ürünlerine yeni kurallar geldi
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğine katkı sağlanması, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:54