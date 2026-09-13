SON DAKİKA | Vatandaşı yanıltamayacaklar! Burger, sucuk, döner gibi et ürünlerine yeni kurallar geldi

Son dakika haberi: Yeni tebliğ, "burger" ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.



