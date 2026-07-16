Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

Son dakika haberi: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "Yasa dışı kumar tamamen organize suç örgütlerinin elinde. Ada ülkelerinden alınan lisansla Türkiye'de kumar oynatanlar da belirlendi. Curaçao, Şeyseller, Man adası lisansı ile Türkiye'de kumar oynatıyorlar" tespiti yaptı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:52
SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

Son dakika haberi: Türkiye'de binlerce aileyi darmadağın eden, milyarlarca liralık servetin suç örgütlerinin eline geçmesine neden olan yasa dışı kumarın uluslararası trafiği belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) yasa dışı kumarda Türkiye merkezli site sayısının diğer ülkelere göre çok daha az olduğunu belirledi.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

En fazla ABD, Man Adası, Ermenistan ve Kolombiya'da kurulan siteler üzerinden Türkiye'de kumar oynatıldığı görüldü. Yasa dışı kumarın tamamıyla organize suç örgütleri tarafından yönetildiği vurgulanırken, yine Curaçao, Şeyseller, Malta ve Man gibi ada ülkeleri ve özerk bölgelerden alınan lisanlarla Türkiye'de kumar oynatıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

5.698 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

ABD merkezli 51 bin 263, Man adası merkezli 5 bin 745, Ermenistan merkezli 5 bin 698 siteye erişim engellendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "Yasa dışı kumar tamamen organize suç örgütlerinin elinde.

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SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

Ada ülkelerinden alınan lisansla Türkiye'de kumar oynatanlar da belirlendi. Curaçao, Şeyseller, Man adası lisansı ile Türkiye'de kumar oynatıyorlar" tespiti yaptı. BTK'ya 535 bin internet sitesi erişim engeli için ihbar edildi.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

Dijital oyunlardaki yasa dışı kumar içerikleri engellendi. İnternette "...TL kazan", "...TL bonus", "bedava başlangıç bakiyesi", "hediye puan" gibi ifadelerle yayınlanan reklamlar durduruldu.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

2105 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Türkiye'de yasa dışı kumar oynatan 70 farklı ülkeye ait 84 bin 585 internet sitesi tespit edilirken, erişime engellenen bu siteler arasında İsrail merkezli sitede yer aldı.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

5.5 MİLYON VERİ VE İÇERİK ENGELLENDİ

MPİ raporunda yasa dışı kumarın tamamıyla organize suç örgütlerinin yönetiminde olduğu vurgulanırken, raporda "Sanal kumar ve yasa dışı şans ve bahis oyunlarını oynatan suç örgütleri her yaştan ve her ekonomik durumdan kişiyi suç ağına çekmektedir. Bu kumar oyunları terörizmin finansmanı, kara para aklama, uyuşturucu ve benzeri nitelikli suçlara konu olmaktadır" denildi.

SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

MPİ tarafından alınan 152 ayrı karar kapsamında dijital oyun platformları ve oyun içeriklerinde yer alan bağlantılara da erişim engellendi. Bu kapsamda 5 milyon 582 bin 894 sayfa/içerik/veri (görseller, ses dosyaları, ödeme kanallarına ilişkin bilgi ve açıklamalar) erişime engellendi.

#TÜRKİYE #YASA DIŞI BAHİS