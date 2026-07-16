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SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar
SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar
Son dakika haberi: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "Yasa dışı kumar tamamen organize suç örgütlerinin elinde. Ada ülkelerinden alınan lisansla Türkiye'de kumar oynatanlar da belirlendi. Curaçao, Şeyseller, Man adası lisansı ile Türkiye'de kumar oynatıyorlar" tespiti yaptı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:52