SON DAKİKA | Yasa dışı kumarın rotası belli oldu!! Adalardan lisans alıp Türkiye’de kumar oynatıyorlar

Son dakika haberi: Türkiye'de binlerce aileyi darmadağın eden, milyarlarca liralık servetin suç örgütlerinin eline geçmesine neden olan yasa dışı kumarın uluslararası trafiği belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) yasa dışı kumarda Türkiye merkezli site sayısının diğer ülkelere göre çok daha az olduğunu belirledi.



