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SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan'ın yaptığı sunumla beraber 2026,2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon tahminleri belli oldu. Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:08
SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Fiziksel ortamda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi de belli oldu.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler, Mayıs Enflasyon Raporu'ndan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini proaktif bir şekilde takip ediyoruz.

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SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Son dönemde gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından çıkışlar, tahvil piyasalarına ise girişler gözleniyor. Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde büyümenin yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz. İkinci çeyrekte hizmet üretimi yataya yakın seyrederken sanayi üretimi arttı.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

İşgücü piyasasında, ikinci çeyrekte manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz. İkinci çeyrekte altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Arz yönlü baskılar önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar hafiflese de, dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti. Diğer taraftan, yönetilen/yönlendirilen ürünlerde fiyat artışlarının bir süredir TÜFE'nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla söz konusu ürünleri dışlayan F endeksi manşet enflasyonun altında seyrediyor.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde dağılım bazlı göstergeler öncülüğünde gerileme gördük. Bununla birlikte, tasarım gereği daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan ve tek seferlik etkileri dışlayan trend enflasyon göstergesi görece yatay seyrediyor.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Bildiğiniz gibi, jeopolitik şokun enflasyondaki ilk yansımaları ağırlıklı olarak enerji ve petrokimya ile bağlantısı güçlü alt gruplar üzerinden gerçekleşti. Bu doğrultuda, enerji ve temel mal grubu enflasyonlarında ikinci çeyrekte bir güçlenme izledik. Gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın, gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti.

SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026,2027 ve 2028 yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon 2026 yılında yüzde 28, 2027 yılında yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olarak bekleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #FATİH KARAHAN #ENFLASYON