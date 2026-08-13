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SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı
SON DAKİKA | Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan'ın yaptığı sunumla beraber 2026,2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon tahminleri belli oldu. Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:08