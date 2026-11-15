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SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı
SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı
Zorunlu kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla başladı. Uygulama kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması gerekecek. Kural uymayanlar ise para cezası ile karşı karşıya kalacak. Peki, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren 2026 lastik değiştirme ücretleri ne kadar? Uzman isim A Haber ekranlarında konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:34