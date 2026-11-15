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SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

Zorunlu kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla başladı. Uygulama kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması gerekecek. Kural uymayanlar ise para cezası ile karşı karşıya kalacak. Peki, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren 2026 lastik değiştirme ücretleri ne kadar? Uzman isim A Haber ekranlarında konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:34
SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

Trafikte can ve mal güvenliğini artırmak ve kış koşullarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün başladı. Peki, 2026 lastik değiştirme ücretleri ne kadar? Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilecek? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Düzenleme kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel otomobiller ise yasal zorunluluk kapsamında bulunmuyor. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde buluna lastik uzmanı Dursun Emir, yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları anlatarak lastik değişimi sonrasında yapılması gereken işlemlere dikkat çekti. Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" dedi.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

KAR YAĞMASINI BEKLEMEYİN

Emir, kış lastiği kullanmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini ifade ederek "Kış lastikleri zorunluluğu vatandaşlarımız illa kar yağdığı zaman takmaları gerekmiyor. Havalar soğuduğu zaman da kış lastiğinin önemi çok vurgulanması gerekiyor" açıklamasında bulundu. Emir, kış lastiklerinin yalnızca karlı yollarda değil, düşük sıcaklıklarda da güvenli sürüşe katkı sağladığını belirtti.

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SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

YAZ VE KIŞ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Peki, yaz ve kış lastiği arasındaki farklar neler? Lastik uzmanı Dursun Emir konuya açıklık getirerek şunları kaydetti: Kış lastikleri kılcal damarları biraz daha sıktır. Yaz lastikleri damarları geniştir. Bu kış lastikleri soğuk hava endeksli olarak tasarlanmıştır. Ona baktığınız zaman yaz lastiği geniş ve düzdür. Kış lastiğinde ise dar ve sıktır. Kış lastiği önemi budur. Bu lastiği takmanız önemli rica olunur.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

Soğuk hava ve yağışlı yol koşullarında kış lastiklerinin öneminin arttığını belirten Emir, "Kış lastiği özellikle soğuk havada ve yağışlarda yol tutuşu çok önemli bir şekilde hissettirir kendini. Kılcal damarları vardır, bastığınız zaman açılır. O çok önemli bir vurgudur. Yaz lastiği kaydırır. Kesinlikle yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılmalı" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

Kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında kullanılmaması gerektiğini ifade eden Emir, "Soğuk hava endekslidir, ona göre tasarlanmıştır. Vatandaşlarımıza kesinlikle kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi. Açıklamalarına devam eden Emir, "Önce kış lastiklerini taktıktan sonra balans ayarı ve sonra da rot ayarı yaptırmaları lazım" dedi.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Emir sürücülere önemli uyarılarda bulunarak "Özellikle tarihi beklememeleri lazım. Mesela 15'ine alındı, normalde Aralık 1'deydi. Ülkemizde biliyorsunuz İklim Değişikliği Konferansı yapılıyor. O nedenden dolayı mevsimler biraz daha geri alındı. 15'ine alındı, normalde ayın 1'iydi. Onun için vatandaşlarımız illa aynı gün gelmesine gerek yok. Bir 15 gün önceden arabalarını hazırlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

CEZASI 6 BİN TL

Öte yandan 2026 yılı için kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan araçlara uygulanacak idari para cezası 6 bin TL olarak belirtiliyor. Uygulamanın başlamasına kısa süre kala sürücüler lastik değişimi için servislere yönelirken birçok işletmede yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik servislerinde de değişim işlemleri hız kazanmış durumda. Yoğunluğu yönetmek isteyen bazı işletmeler randevu sistemiyle hizmet veriyor.

SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı
2026 KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kış lastiği uygulaması öncesinde sürücülerin merak ettiği konulardan biri de lastik sökme ve takma ücretleri oldu.
Jant ölçüsüne göre değişen fiyatlar şu şekilde:
13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL
16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL
18 inç jantlar: 2.000 TL
19 inç jantlar: 2.250 TL
20 inç jantlar: 2.500 TL
21 inç jantlar: 3.000 TL
Geçtiğimiz yıl 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için 1.300 TL seviyesinde olan lastik değiştirme ücretlerinde artış yaşandı.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#A HABER