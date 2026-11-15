SON DAKİKA | Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Takmayan ceza ödeyecek! Uzman isim sürücüleri uyardı

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Düzenleme kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel otomobiller ise yasal zorunluluk kapsamında bulunmuyor. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde buluna lastik uzmanı Dursun Emir, yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları anlatarak lastik değişimi sonrasında yapılması gereken işlemlere dikkat çekti. Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" dedi.