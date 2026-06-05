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SON DAKİKA! Memur ve 4C'li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam
SON DAKİKA! Memur ve 4C'li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam
Son dakika haberi... Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Mayıs ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla enflasyon farkı netleşti. Zam için geriye sadece bir veri kaldı. En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı enflasyon rakamı sonrası yeniden hesaplandı. Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar ve 4'Cli emekliler için zam hesaplaması...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:47