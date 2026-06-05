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SON DAKİKA! Memur ve 4C'li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Mayıs ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla enflasyon farkı netleşti. Zam için geriye sadece bir veri kaldı. En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı enflasyon rakamı sonrası yeniden hesaplandı. Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar ve 4'Cli emekliler için zam hesaplaması...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:47
SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyordu. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam için 5. oran netleşti. TÜİK verilerine göre oluşan enflasyon farkı belli oldu.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

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SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamaya göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.570 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL → 31.218 TL

Kesin zam oranı haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 5 Aylık Enflasyon: %16,6
  • 5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4
SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

5 aylık TÜFE'ye göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 69.570 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31.218 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

6 AYLIK BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonu ortaya koydu.

Ankette yer alan beklentilere göre Haziran ayı enflasyon %1,52 artacak. Mayıs ayı TÜFE rakamlarının netleşmesiyle birlikte TCMB beklentilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e ulaşacak. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,65'e ulaşması beklenirken, memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 14,11'e çıkacak.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.38
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 623 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 691 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

5 aylık verilere ve 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam şu şekilde:

Memur (Üniv. Mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%12,41 zamlı: 72.388 TL
%14,11 zamlı: 73.483 TL

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%12,41 zamlı: 75.171 TL
%14,11 zamlı: 76.305 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%12,41 zamlı: 101.169 TL
%14,11 zamlı: 102.699 TL

Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%12,41 zamlı: 106.097 TL
%14,11 zamlı: 107.703 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%12,41 zamlı: 108.151 TL
%14,11 zamlı: 109.789 TL

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Polis Memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,41 zamlı: 91.746 TL
%14,11 zamlı: 93.133 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%12,41 zamlı: 100.286 TL
%14,11 zamlı: 101.801 TL

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%12,41 zamlı: 84.049 TL
%14,11 zamlı: 85.321 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,41 zamlı: 151.853 TL
%14,11 zamlı: 154.147 TL

Uzman Doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%12,41 zamlı: 169.094 TL
%14,11 zamlı: 171.648 TL

SON DAKİKA! Memur ve 4C’li emekliye yeni zam oranı! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,41 zamlı: 82.472 TL
%14,11 zamlı: 83.719 TL

Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,41 zamlı: 91.298 TL
%14,11 zamlı: 92.678 TL

Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,41 zamlı: 101.807 TL
%14,11 zamlı: 103.347 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%12,41 zamlı: 86.165 TL
%14,11 zamlı: 87.469 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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