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SONDAKİKA! TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı
SONDAKİKA! TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konut TOKİ tarafından satışa çıkacak. Aynı zamanda İstanbul'a 15 bin konut TOKİ tarafından kiralanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 12:00