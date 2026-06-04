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SONDAKİKA! TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konut TOKİ tarafından satışa çıkacak. Aynı zamanda İstanbul'a 15 bin konut TOKİ tarafından kiralanacak. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 12:00
SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

TOKİ 81 ilde başlatılan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından 64 ilde yeni bir konut kampanyası daha başlatıyor. Bu kapsamda 20 bine yakın konut satışa çıkacak, İstanbul'da ise 15 bin konut kiraya verilecek.

SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

"64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kampanyanın detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi." dedi.

SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

60 AY TAKSİT, PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

Konutların orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 şeklinde olacağını belirten Murat Kurum, "2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz. ifadelerini kullandı.

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SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

64 ilde satılacak kontular için başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Bakan Kurum başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı:

"Başvuru için eş ve Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor."

SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

HANGİ İLDE KAÇ TL'YE SATILACAK?

Bakan Kurum, satışa çıkacak konutların il il fiyatlarına ilişkin örnekler de verdi. Kurum, "Ankara'da 2+1 konut 3.1 milyondan başlayan fiyatlarla 21.400 TL'den başlayan taksitle. Bursa'da 3+1 daireyi 3.9 milyon TL'ye sunacağız. Hatay'da 3.2 milyon TL konut 27 bin TL taksit." ifadelerini kullandı.

SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

"İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT KİRALANACAK"

Bakan Kurum, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de bu sene eylül ayında yapacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YÜZYILIN KONUT PROJESİ #MURAT KURUM #TOKİ