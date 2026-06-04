SONDAKİKA! TOKİ’den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum detayları açıkladı

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

64 ilde satılacak kontular için başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Bakan Kurum başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı:

"Başvuru için eş ve Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor."