SON DAKİKA! TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı: İşte milyonların merakla beklediği rakamlar

ENFLASYON GIDADA AYLIK YÜZDE 0,48 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.