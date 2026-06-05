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SON DAKİKA! TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı: İşte milyonların merakla beklediği rakamlar
SON DAKİKA! TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı: İşte milyonların merakla beklediği rakamlar
Son dakika haberi... Milyonlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen verileri açıkladı. Verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Peki enflasyon aylık ve yıllık bazda yüzde kaç oldu? Beklentiler ne yöndeydi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:38