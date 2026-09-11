Sosyal kiralık konut ile bir taşla birkaç kuş... Kiralarla birlikte enflasyon da düşecek

Sosyal kiralık konut hamlesi Türkiye'de ilk defa uygulanacak olsa da dünyada örnekleri çok. İngiltere'de 1960'larda toplam konut stokunun dörtte birini sosyal konutlar oluşturmuş. Hatta 1980'den sonra bu konutlarda oturan kiracılara satın alma hakkı verilmiş. Belçika'da dezavantajlı ve düşük gelirli gruplar için sosyal konutlar kiralanabiliyor. Hollanda, Avrupa ülkeleri içinde sosyal kiralık konut hamlesini en iyi uygulayanlardan. Toplam konut stokunun yüzde 32'si sosyal konutlar. Keza Fransa'da ve Almanya'da da bu model var.