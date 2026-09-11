Sosyal kiralık konut ile bir taşla birkaç kuş... Kiralarla birlikte enflasyon da düşecek
Türkiye'de ilk kez uygulanacak sosyal kiralık konut modeli İstanbul'da hayata geçiyor. TOKİ eliyle hayata geçirilecek projede ilk etapta 1.071 konut için başvurular alınırken, kiralar ise 10 bin TL'den başlayacak. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, hükümetin sosyal konut hamlesindeki yeni modeli değerlendirdi. Güngör, projenin kira piyasasından kentsel dönüşüme ve enflasyona kadar birçok alanda etkili olabileceğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:06