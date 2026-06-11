Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

TSK'DAN AYRILAN GERİ DÖNEMEYECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, askerlik hizmetini yerine getirenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacağı hüküm altına alınıyor.

Mevcut uygulamada benzer düzenleme astsubaylar için bulunurken, teklif ile subaylar da aynı kapsama dahil ediliyor.