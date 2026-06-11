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Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM'de onaylandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yasa ile 7 yıllık sözleşmesi biten uzman erbaş ve erler, infaz koruma, bekçi, orman muhafaza, zabıta, itfaiye ve destek personeli gibi kadrolarda istihdam edilecek. İşte ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:40
Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili önemli düzenlemeler içeren "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ ALAN SUBAYLARA MESLEK YASAĞI

Sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurumlarında istihdam edilmesinden uzman erbaşların astsubaylığa geçiş şartlarına, askeri öğrencilerden güvenlik soruşturmalarına kadar birçok alanda değişiklik öngörülen teklif ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre tıp ve diş hekimliği eğitimi alan subaylara meslek yasağı geliyor.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği eğitimi alarak subay olanlardan yükümlülük süresi dolmadan ilişiği kesilen ya da istifa edenler, eğitim süresi ve kalan mecburi hizmet süreleri dikkate alınarak belirlenen süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleğini icra edemeyecek.

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Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

TSK'DAN AYRILAN GERİ DÖNEMEYECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, askerlik hizmetini yerine getirenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacağı hüküm altına alınıyor.

Mevcut uygulamada benzer düzenleme astsubaylar için bulunurken, teklif ile subaylar da aynı kapsama dahil ediliyor.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

ORDUEVLERİ VE ASKERİ GAZİNOLAR "ASKERİ MAHAL" SAYILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile eğitim merkezleri askeri bina kapsamında değerlendirilecek ve askeri mahal statüsüne sahip olacak.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

UZMAN ERBAŞLARA SİCİL SİSTEMİ GELİYOR

Kanun teklifinin en dikkat çekici düzenlemelerinden biri uzman erbaşlara yönelik sicil sistemi oldu.

Buna göre uzman erbaşların sicil yılı her yıl 2 Mayıs'ta başlayacak ve bir sonraki yılın 2 Mayıs'ına kadar devam edecek.

Sicil notu 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sicilin olumlu kabul edilmesi için alınan notun tam puanın en az yüzde 60'ına ulaşması gerekecek.

Uzman erbaşların sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

UZMAN ERBAŞLIK BAŞVURULARINDA HAK KAYBI ÖNLENECEK

Teklifle, askerlik hizmetinden muaf tutulan kişilerin de uzman erbaşlık başvurularında yaşadığı hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında özellikle şehit yakınları gibi askerlikten muaf olan kişilerin uzman erbaşlık müracaatlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

EK DERS ÜCRETİ UZATILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan ve dışarıdan ders veren uzmanlara ödenen ek ders ücretlerinin süresi de uzatılıyor.

Mevcut uygulamanın 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

Güvenlik Soruşturması Davalarında Yeni Düzenleme

Teklifle, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeline ilişkin güvenlik soruşturmaları ve terör bağlantısı gerekçesiyle tesis edilen işlemlere yönelik açılan davalarda verilen göreve iade kararlarının uygulanması için mahkeme kararlarının kesinleşmesi şartı getiriliyor.

Böylece göreve dönüş işlemleri, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

SÖZLEŞMELİ ASKERE KAMUYA GEÇİŞ İMKANI

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamına yönelik düzenleme oldu.

Buna göre, en az 7 yıl sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaptıktan sonra ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olan personel, ilgili şartları taşımaları ve başvuru tarihinde 41 yaşını doldurmamış olmaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

Bu kapsamda personel;

  • İnfaz ve koruma memuru,
  • Çarşı ve mahalle bekçisi,
  • Orman muhafaza memuru,
  • İdari gözetim personeli,
  • Koruma ve güvenlik görevlisi,
  • Zabıta memuru,
  • İtfaiye eri,
  • Şoför,
  • Destek personeli

kadroları ile sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

KAMU KURUMLARINA YÜZDE 10 KONTENJAN ZORUNLU

Kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu unvanlarda yapacakları personel alımlarında toplam kontenjan ve atama izinlerinin yüzde 10'unu bu kapsamda ayrılan sözleşmeli erbaş ve erler için ayırmak zorunda olacak.

Adaylar kura yöntemiyle belirlenecek ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak sözlü sınavın ardından atamalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca sözleşmeli erbaş ve erlerin görevde geçen süreleri memuriyette derece ve kademe hesabında dikkate alınacak.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

UZMAN ERBAŞLARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Teklifle Uzman Erbaş Kanunu'nda da önemli değişikliklere gidiliyor.

Buna göre uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesinde mevcut sicil notu şartı kaldırılıyor. Ancak sınava başvuru tarihinde uzman erbaş olarak en az 4 yıl sicil almış ve sicil notu ortalaması tam notun yüzde 90'ı ve üzerinde olanlar arasından, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu kadar personel astsubay çavuşluğa geçirilebilecek.

Astsubay meslek yüksekokullarına alınacak uzman erbaşlar da benzer başarı kriterlerine tabi olacak.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞTE YENİ SINAV SİSTEMİ

Sözleşmeli er ve erlerin uzman erbaşlığa geçiş süreçlerinde de yeni kriterler uygulanacak.

Adayların;

  • Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde başarılı olması,
  • Yazılı sınav yapılması halinde en az 50 puan alması,
  • Mülakat yapılması halinde en az 70 puan elde etmesi

gerekecek.

Başarı sıralamasında fiziki yeterlilik puanı, hizmet süresi, öğrenim durumu, rütbe ve ödül-ceza durumu gibi kriterler de dikkate alınacak.

Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM’de onaylandı

DÜZENLEME GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK

Özellikle sözleşmeli er ve erbaşlara kamu kurumlarında istihdam imkanı tanıyan düzenlemenin, binlerce personelin çalışma hayatını doğrudan etkilemesi öngörülen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi ve yasalaşma sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #TSK