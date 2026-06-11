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Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM'de onaylandı
Sözleşmeli askerlere kadroda yeni gelişme! Uzman çavuş ve erlerin istihdamı TBMM'de onaylandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yasa ile 7 yıllık sözleşmesi biten uzman erbaş ve erler, infaz koruma, bekçi, orman muhafaza, zabıta, itfaiye ve destek personeli gibi kadrolarda istihdam edilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:40