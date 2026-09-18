SPK’dan fon piyasasına tarihi müdahale: 130 fon tasfiye edilecek

İŞTE O FONLAR
Bulls: BPZ, BBN, BBO, BDO, BI5, BIK, BLA, BMU , BOH, BOS, BP5, BSN, BUC, IHY, YLZ
Tera: TLY, DOH, T3B, TLV, TP2 4 Pusula: PBH, PCS, PDC, PDG, PGH, PHB, PHN, PKD, PKM , PKZ, PNU, PRY
Atlas: AP4, AP5, BAC, BSH, BTJ, GCD, KHD, KLH, LAI, LGO , ABG, DFI, PPT, PSE, SNY, UHS
Hedef: DUH, FNT, HAT, HBV, HDA, HDH, HDK, HEH, HFI, HGH , HGJ, HIM, HIN, HKJ, HKM, HKP, HLR, HMK, HMV, HPF, HPI, HPL , HPP, HPZ, HVA, HVB, HVC, HYV, HPH, NFK, KSA
A1 Capital: AJ1, BHN, BYZ, CAH, CBD, CHY, SEH, P1A, PAB 4 Pardus: AC5, AC7, AC8, KHA, AP6, BDI, BHH, BRT, BSE, BST , CSH, DHI, DRH, IAU, KRH, MGE, OHI, PAO, PBY, PCH, PDH, PGE , PHY, PKU, PMH, PMP, PO7, PO8, PO9, POB, POF, POI, POS, POU , PPO, PSR, PST, PYD, PYI, PYR, SHI, AC4