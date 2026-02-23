SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON 2026

Emekli promosyon kampanyaları arasından en fazla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın oldu. Banka 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajı da emeklilere yapılan kolaylıklar arasında yer alıyor. Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkânı da mevcut. Tüm bunların toplamında ise 90.000 liralık bir avantaj sunuluyor.