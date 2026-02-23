Trend Galeri Trend Ekonomi SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

Emekli maaş zamlarının belirlenmesinin ardından bankaların promosyon ödemeleri de değişti. Ziraat Bankası promosyonu 90.000 liraya kadar çıkarken Türkiye Finans Katılım Bankası yeni emekli maaşı promosyon ödemesi kampanyasını duyurdu. İşte, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri...

AA
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:13
SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

Banka promosyon kampanyaları maaş zamlarının açıklanmasının ardından güncelledi. SSK, Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zam ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması sonrası promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni Emekli Maaş Promosyon Kampanyası'nı yenilediğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilik maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'na taşıyan emekliler 27 bin liraya varan promosyon ve bonus ile bankaya davet edeceği her bir emekli için 500 lira, toplamda 5 bin liraya varan nakit ödül kazanacak.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

Böylece emeklilere toplamda 32 bin liraya varan fırsat sunulacak. Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çeşitli avantajları da bir arada bulunduruyor. Emekliler, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan aldıkları süre boyunca kart ücreti ödemeden Happy Zero Kredi Kart'ını da kullanabiliyor. Ayrıca emekli maaş müşterileri, yedek hesap başvurularının onaylanmasının ardından, emekli maaşı yatmadan önce nakit ihtiyaçları için hesaplarından ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekebiliyor.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri, emekli maaşlarını Türkiye Finans Katılım Bankası ATM'lerinden ücretsiz çekebiliyor, yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'lerinden ise günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 7/24 EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirme imkanı tanınıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026

İş Bankası mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Banka emeklilere ödenecek promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 24 bin TL'ye çıkarttığını açıkladı. Banka kampanyayı "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu" şeklinde duyurdu.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON 2026

Emekli promosyon kampanyaları arasından en fazla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın oldu. Banka 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajı da emeklilere yapılan kolaylıklar arasında yer alıyor. Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkânı da mevcut. Tüm bunların toplamında ise 90.000 liralık bir avantaj sunuluyor.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

VAKIFBANK PROMOSYON 2026

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için ise maaşların 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında bankaya taşınmış olması gerekiyor.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Bankanın internet sitesinden promosyon ödemeleri ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz

SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON 2026

Banka emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamaya 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus bankanın kampanyaları arasında yer alıyor.