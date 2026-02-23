Trend
SSK, Bağkur emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alacak? Akbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası promosyon kampanyaları
Emekli maaş zamlarının belirlenmesinin ardından bankaların promosyon ödemeleri de değişti. Ziraat Bankası promosyonu 90.000 liraya kadar çıkarken Türkiye Finans Katılım Bankası yeni emekli maaşı promosyon ödemesi kampanyasını duyurdu. İşte, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 23.02.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:13