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SSK Bağkur emeklisi dikkat! Sadece 4 gün kaldı: 30 bin TL ek gelir için süre daralıyor: İşte detaylar...
SSK Bağkur emeklisi dikkat! Sadece 4 gün kaldı: 30 bin TL ek gelir için süre daralıyor: İşte detaylar...
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri ek bir gelir kapısı oldu. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Emeklinin aldığı maaşa göre ödenecek promosyon tutarı da değişebiliyor. SSK, Bağkur emeklisinin bankaların ekim ayı promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için sadece 4 gün kaldı. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:22