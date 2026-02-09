SSK, Bağkur emeklisine ortak zam formülü: En düşük emekli maaşı kalkacak mı?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, hem parti yönetiminin hem de hükümetin en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu belirtti. AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.