SSK, Bağkur emeklisine ortak zam formülü: En düşük emekli maaşı kalkacak mı?
Ocak 2026'da SSK Bağkur emeklilerine verilecek zam tutarı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarılırken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 lira oldu. Kulislerden edinilen bilgilere göre, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidilecek. Ortak zam sistemi ile SSK,Bağkur emeklileri arasındaki maaş farkı kapanacak. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 06:51