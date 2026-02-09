Trend Galeri Trend Ekonomi SSK, Bağkur emeklisine ortak zam formülü: En düşük emekli maaşı kalkacak mı?

Ocak 2026'da SSK Bağkur emeklilerine verilecek zam tutarı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarılırken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 lira oldu. Kulislerden edinilen bilgilere göre, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidilecek. Ortak zam sistemi ile SSK,Bağkur emeklileri arasındaki maaş farkı kapanacak. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 06:51
Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emeklilere ödenecek zam tutarı da ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıktı. Kulislerde dolaşan iddialara göre, emeklililer için yeni adımlar atılarak en düşük emekli maaşına ihtiyaç ortadan kalkacak. İşte milyonları ilgilendiren detaylar…

AK Parti ve hükümet emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Emeklilik sistemindeki sorunların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti'nin ortak bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı incelemeler yürütecek özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıkların yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, hem parti yönetiminin hem de hükümetin en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu belirtti. AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.

Vatandaşlardan alınan geri dönüşler değerlendirildiğinde düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği ortaya çıktı. Prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

ORTAK ZAM UYGULAMASI MASADA

Emeklilik sisteminden en çok şikayet edilen konulardan biri de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklılık göstermesi. Bu yılın başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. Zamlar arasında ortaya çıkan bu ayrım bazı sorunlara neden olurken yeni dönemde bu konunun üzerinde durulması bekleniyor.

Ortaya çıkan bu zam farkının giderilmesi ve tüm emeklilerin eşit olması için ortak zam fikrinin ortaya atıldığı ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.