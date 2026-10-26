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Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Son güncellemede 8 farklı firmaya ait 11'i sucuk bahar karışımı olmak üzere 13 baharat ürünü yer aldı. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 16:14