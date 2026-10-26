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Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Son güncellemede 8 farklı firmaya ait 11'i sucuk bahar karışımı olmak üzere 13 baharat ürünü yer aldı. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 16:14
Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler bakanlık tarafından tek tek ifşa edildi.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni listesini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık gıda denetimleri kapsamında yayımladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler ekledi.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

22 Ekim 2026 tarihli listede 8 firmaya ait 13 ürün için "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti" bilgisi yer aldı. Listede sucuk baharatı, sucuk harcı, baharat karışımları ve kırmızı biber gibi ürünlerin bulunması dikkat çekti.

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Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

YASAKLI BOYA TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER VE FİRMALAR

Bakanlığın paylaşılan listesinde yer alan firma ve ürün bilgileri şöyle:

Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Sucuk baharat karışımı.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Altınyel Et Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Sucuk baharat karışımı.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Seval Et Tavuk Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt Nakliyat Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık ve Ticaret Limited Şirketi: Sucuk baharat karışımı.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Metinler Gıda ve Baharat Sanayi – Mehmet Metin: Listede bu işletmeye ait altı ürün bulunuyor.

Ürünler, Babasan Sucuk Harcı Pro (baharat karışımı) ile Tomurcuk Baharat markalı Sucuk Kombi (baharat karışımı) ürünlerinden oluşuyor.

Sucuk Kombi ürünü için listede 839, 933, 884, 922 ve 942 numaraları yer alıyor. İşletmenin bulunduğu yer Bandırma/Balıkesir olarak belirtiliyor.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

GMT Uluslararası Yenilikçi Gıda Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: G-COLORANT NAT 90-20 KG isimli ürün. Listede işletmenin bulunduğu yer Orhangazi/Bursa olarak gösteriliyor.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Safiye Baba Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: Dört Mevsim Baharat markalı, 3 kilogramlık sucuk harcı ürünü. Listede Sultangazi/İstanbul bilgisi yer alıyor.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Buldumlar Baharat Bakliyat Gıda Tarım Hayvancılık ve benzeri faaliyetleri içeren işletme kaydı: Buldumlar Baharat markalı Sucuk Baharatı Sucuk Kombi ürünü. İşletmenin bulunduğu yer Türkoğlu/Kahramanmaraş olarak belirtiliyor.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Balbis Baharat Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Balbis Baharat markalı kırmızı biber/toz biber ürünü. Listede işletmenin bulunduğu yer Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş olarak yer alıyor.

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

İşte o firmalar

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

Sucukta tehlikeli karışım! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte 13 üründe tespit edilen yasaklı madde

ALO 174 GIDA HATTI İLE İHBARDA BULUNULABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların, alışveriş yaparken Güvenilir Gıda portalındaki güncel listeleri kontrol etmeleri öneriliyor.

Şüpheli görülen gıda ürünleri veya işletmeler hakkında ise Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunulabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI