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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

2 Eylül itibarıyla Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:04
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve ticari hedeflere karşı hamleleri, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin belirgin şekilde yavaşlaması fiyatları yukarı taşıdı. Brent petrolün kasım vadeli kontratı yüzde 1,6 yükselerek 96,18 dolara, WTI ise 91,65 dolara kadar çıktı. Her iki gösterge önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca beş emtia gemisi geçiş yaptı. Suudi petrolü taşıyan iki süpertankerin kimliği belirsiz mühimmatlarla vurulduğu yönündeki haberler de piyasalardaki arz kaygısını güçlendirdi. Öte yandan Reuters verileri, İran'ın günlük ham petrol yüklemelerinin ağustosta mart ayındaki yaklaşık 2 milyon varil seviyesinden 220 bin-255 bin varil aralığına gerilediğini gösterdi.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol piyasasında yükselişi destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ham petrol stoklarındaki düşüş oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre stoklar geçen hafta 2,6 milyon varil azaldı. Piyasaların odağında ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi stok verileri bulunuyor.

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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak; 27 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 5.36 TL indirim yapıldı.

1 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 3.60 TL ÖTV kaynaklı zam yapıldı.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

2 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 74.26 TL
  • Motorinin litresi: 81.10 TL
  • LPG: 33.79 TL
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 74.11 TL
  • Motorinin litresi: 80.93 TL
  • LPG: 33.19 TL
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 75.23 TL
  • Motorinin litresi: 82.19 TL
  • LPG: 33.89 TL
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 75.53 TL
  • Motorinin litresi: 82.46 TL
  • LPG: 33.79 TL
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi mi? İşte 2 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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