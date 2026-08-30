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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
30 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 88 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 30.08.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:09