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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 88 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:09
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler sürücülerin gündemindeki yerini korurken, gözler Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketliliğe çevrildi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar seviyesinden işlem görürken, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı yakından takip ediliyor.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak; 27 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 5.36 TL indirim yapıldı.

1 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 3.06 TL ÖTV kaynaklı zam yapılması bekleniyor.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 74.26 TL
Motorinin litresi: 77.43 TL
LPG: 33.79 TL

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 74.11 TL
Motorinin litresi: 77.27 TL
LPG: 33.19 TL

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA

Benzinin litresi: 75.23 TL
Motorinin litresi: 78.53 TL
LPG: 33.89 TL

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR

Benzinin litresi: 75.53 TL
Motorinin litresi: 78,83 TL
LPG: 33.79 TL

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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